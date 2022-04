Vorschläge für Ratingen : Bistum schlägt Pastorale Einheiten vor

Geht es nach den Vorschlägen des Erzbistums, würde St. Anna in Lintorf künftig nicht mehr eigenständig sein, sondern in einer Pastoralen Einheit aufgehen. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen 178 Seelsorgebereiche sollen im Erzbistum Köln zu 64 Pastoralen Einheiten zusammengefasst werden. In Ratingen würden St. Anna, St. Peter und Paul, Heilig Geist und eine Pfarre in Kettwig zueinander finden.

Das Erzbistum Köln steht vor einer großen Strukturreform. Die 178 Seelsorgebereiche sollen auf 64 sogenannte Pastorale Einheiten verringert werden – so sieht zumindest der Vorschlag aus, den das Projektteam von #ZusammenFinden nun vorgestellt hat. Hintergrund der Reform sind die abnehmende Zahl der Katholiken, immer weniger Engagierte in den Gemeinden, der Rückgang der Finanzkraft und auch der Rückgang des pastoralen Personals, erklärte das Erzbistum.

Ent­worfen haben den Vor­schlag demnach ver­schie­dene Fach­ab­teilun­gen im Ge­neral­vika­riat. Erste Vor­ge­sprä­che, unter ande­rem mit den De­chan­ten sowie Ver­tre­terin­nen und Ver­tre­tern der Ka­tholiken­räte, reg­ten in Einzel­fällen sinn­volle Änderun­gen dieses Vor­schlags an, hieß es weiter. Nun sollen die Ideen als Grund­lage für Be­ratun­gen und Über­legun­gen in den Seel­sorge­berei­chen die­nen.

Info Komplette Übersicht im Internet Die ganzen Hintergründe sind auf den Internetseiten des Erzbistums Köln unter https://www.erzbistum-koeln.de/ zu finden. Liste Dort gibt es auch die ganze Liste der Gemeinden, die künftig zusammenfinden sollen, aufgelistet. Wann Bis zum 22. Oktober haben die Gemeinden nun Zeit, über die Vorschläge zu beraten und Alternativen aufzuzeigen.

Der Vorschlag für das Kreisdekanat Mettmann sieht fünf Pastorale Einheiten vor. St. Jacobus Hilden und St. Chrysanthus und Daria Haan bilden dabei mit St. Johannes der Täufer und Mariä Himmelfahrt Erkrath und St. Franziskus von Assisi Erkrath-Hochdahl einen Zusammenschluss. Außerdem schlägt das Projektteam folgende Pastorale Einheiten vor: St. Anna Ratingen, St. Peter und Paul Ratingen, Heilig Geist Ratingen sowie St. Peter und Laurentius Essen-Kettwig. St. Michael und Paulus Velbert, Maria, Königin des Friedens Velbert-Neviges und St. Suitbertus Heiligenhaus. St. Lambertus Mettmann und St. Maximin Wülfrath. Sowie St. Josef und Martin Langenfeld mit St. Gereon und Dionysius Monheim.

„Der Vor­schlag, den wir für #Zusammen­Finden heute vor­legen, ist genau das: ein Vor­schlag“, be­tont Monsignore Markus Bosbach, Lei­ter der Haupt­ab­tei­lung Ent­wick­lung Pastora­le Ein­heiten, in sei­nem Begleit­schrei­ben. Die Be­teilig­ten soll­ten den Vor­schlag als An­regung für ihre Be­ratun­gen und Ge­spräche nutzen und sich fragen: Ist das für uns der rich­tige Zu­schnitt, in dem wir zu­künf­tig gemein­sam das kirch­liche Leben ge­stalten? „Vielleicht fin­den Sie ihn schon recht plau­sibel, ansons­ten erar­beiten Sie gerne gemein­sam Alter­nati­ven“, so Bos­bach.

Bis Mitte Ok­to­ber 2022 haben die Gre­mien laut Erzbistum Zeit da­für. „Dann geben sie ihr Vo­tum zum Vor­schlag ab und stimmen ihm ent­weder zu oder machen einen Alter­nativ­vor­schlag. Auf dieser Grund­lage wird dann zum Jahres­ende die Vor­lage für eine Ent­schei­dung über die räum­liche Ge­stalt der zu­künfti­gen Pastora­len Ein­hei­ten er­ar­bei­tet.“

Das Erzbistum betont: „Welche rechtliche Form (Pfarrei oder Dynamischer Sendungsraum) die zukünftigen Pastoralen Einheiten haben werden, ist nicht Gegenstand dieses Prozesses. Genauso wenig werden mit diesem Prozess Personalfragen geklärt – also beispielsweise, wer die Leitung einer zukünftigen Einheit übernimmt oder wie sich das Pastoralteam zusammensetzen wird. Für diese Fragen wird es je eigene, geeignete Wege der Klärung geben. Erst mal geht es ,nur‘ um den geografischen Zuschnitt der zukünftigen Pastoralen Einheiten.“