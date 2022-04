Industriemuseum Cromford : „Light Painting“ in den Osterferien

So kann „Light Painting“ aussehen. Foto: cromford

In den Osterferien bietet das LVR-Industriemuseum Textilfabrik Cromford am 13. und 21. April jeweils von 14 bis 16 Uhr einen Workshop „Light Painting“ für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren an.

