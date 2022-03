Mitmach-Aktion in Viersen : Frühjahrsputz-Aktion in allen Stadtteilen

Viersen Bis zum 8. April läuft die Anmeldephase für die Mitmach-Aktion „Viersen putz(t)munter“. Teilnehmen können zum Beispiel Familien und Nachbarschaftsgemeinschaften, Vereine und Schulen.

Alle Viersener sind dazu aufgerufen, am Samstag, 30. April, von 10 bis 14 Uhr gemeinsam Viersen von Müll zu befreien. Wie die Stadt mitteilt, haben sich auf Initiative des Ordnungsamtes die Quartiersbüros in Alt-Viersen, Süchteln und Dülken mit dem Bürgerverein Boisheim zusammengetan, um die Aktion „Viersen putz(t)munter“ zu organisieren. Die Anmeldung zur Mitmach-Aktion ist noch bis Freitag, 8. April möglich.

Am Aktionstag Ende April erhalten die Teilnehmer ihre Arbeitsmittel von 9 bis 10 Uhr in den einzelnen Stadtteilbüros und in der Grundschule Boisheim. Handschuhe und Greifzangen können sie nach Ende des Frühjahrsputzes behalten und, so die Hoffnung der Organisierenden, weiter nutzen, um ihr direktes Umfeld sauber zu halten.