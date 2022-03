Vorfall in Schwalmtal : 62-jährige Radlerin bei Unfall schwer verletzt

Der Radlerin musste per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Schwalmtal Eine Radfahrerin (62) aus Schwalmtal ist am Sonntag schwer verletzt worden, nachdem sie mit dem Wagen einer Mönchengladbacherin (22) zusammengestoßen ist.

Eine Radfahrerin (62) aus Schwalmtal ist am Sonntag um 18.13 Uhr schwer verletzt worden, nachdem sie mit dem Wagen einer Mönchengladbacherin (22) zusammengestoßen ist. Laut Polizei ereignete sich der Unfall, als die Mönchengladbacherin mit ihrem Wagen den Parkplatz an der Kirche St. Michael in Schwalmtal-Waldniel verließ. Die Sicht der Autofahrerin soll während des Einbiegens in die Schulstraße derart von einem Gebäude behindert worden sein, dass sie die entgegenkommende Fahrradfahrerin übersehen hat. Bei dem Zusammenstoß erlitt die 62-jährige derart schwere Verletzungen, dass ein Rettungswagen sie in ein Krankenhaus brachte.