Städtisches Krankenhaus Nettetal : Sexuelle Nötigung im Krankenhaus? Arzt festgenommen

Die Polizei hält es für möglich, dass noch mehr Patientinnen Opfer einer ähnlich gelagerten Tat wurden. Foto: dpa/Fabian Strauch

Nettetal Ein 34-jähriger Arzt des Städtischen Krankenhauses Nettetal ist festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Eine Patientin wirft ihm wird sexuelle Nötigung vor. Diese Nötigung in Zusammenhang mit einer ärztlichen Behandlung wurde der Polizei am vergangenen Montag angezeigt.

In einer gemeinsamen Presseerklärung der Polizei Viersen und der Staatsanwaltschaft Krefeld wird jetzt mitgeteilt: Ein 34-jähriger Arzt aus dem Nettetaler Krankenhaus ist dringend tatverdächtig, das Opfer ist eine 31-jährige Frau aus Viersen. Am Donnerstag vollstreckte die Viersener Kripo Durchsuchungsbeschlüsse im Krankenhaus und in der Wohnung des Arztes. Ihn selbst nahmen die Einsatzkräfte vorläufig fest.

Das zuständige Gericht ordnete am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Untersuchungshaft an. Der syrische Arzt war seit April 2021 als Assistenzarzt der Inneren Medizin tätig. Es ist also möglich, dass noch mehr Patientinnen Opfer einer ähnlich gelagerten Tat wurden.

Die Kriminalpolizei in Dülken führt die weiteren Ermittlungen. Betroffene können sich direkt an die Leitung des Kriminalkommissariats 1 oder an die Opferschutzbeauftragten wenden, Rufnummer 02162 3770. Das Krankenhaus hat den Arzt mit sofortiger Wirkung freigestellt.

(hb)