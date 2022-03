Frühjahrsputz „Willi Wisch“ in Willich : Masken sind das neue Müllproblem

Viele — auch die Pfandfinder — waren unterwegs, um bei der Sammelaktion „Willy Wisch“ Willich ein wenig sauberer zu machen. Foto: Norbert Prümen

Willich Willich ist ein wenig sauberer geworden. Beim Frühjahrsputz „Willi Wisch“ gingen rund 130 Bürger auf die Jagd nach Müll und sammelten das auf, was andere Menschen achtlos in der Natur entsorgten. Was sie alles gefunden haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bianca Treffer

„Am meisten haben wir Masken und Zigarettenkippen gefunden. Aber auch jede Menge anderen Müll. Dass so viel in der Natur liegt, hat mich richtig erschreckt“, sagt Emilia, die gerade auf dem Gelände der Gemeinschaftsbetriebe Willich ihren Greifer abgegeben hat und sich nun mit einer Suppe stärkt, die für alle Helfer von „Willi Wisch“ bereit steht. Die Zehnjährige hat sich gleich zweimal bei der aktuellen Frühjahrsputzaktion der Stadt Willich eingebracht. Sie war mit ihrer Grundschule bereits einen Tag vor der Aktion auf Tour – und am eigentlichen „Willi Wisch“-Tag am Samstag mit den Pfadfindern von St. Katharina unterwegs.

Dass die Masken der neue Müll sind, können Rover David Krüger und Kevin Schwikkard, Leiter und Vorstandsmitglied bei den Pfadfindern St. Katharina, nur bestätigen. Fünf Gruppenleiter und 15 junge Pfadfinder sammelten neben Masken, Kippen und diversen Verpackungsmüll ein Waschbecken, ein Trampolinnetz, viele leere Flaschen und das Rad eines Fahrrades auf.

info Anerkennung für die Hilfe bei „Willi Wisch“ Wie viele Tonnen Müll beim Frühjahrsputz „Willi Wisch“ (veranstaltet inzwischen zum 20. Mal) gesammelt wurden, stand beim Abschluss der Aktion noch nicht fest. Für jeden Haushalt, der am Frühjahrsputz teilgenommen hat, gab es als Dankeschön ein Insektenhotel. Kinder erhielten ein Plüschtier und Jugendliche eine Bluetooth-Box.

Susanne und Ralf Dahmen, die zu einer Geocacher-Gruppe gehören und seit Jahren mitsammeln, entdeckten unter anderem eine Waschmaschine und eine Mikrowelle. „Ansonsten waren es beim Kleinmüll überwiegend Masken“, sagen die beiden, die viel in der Natur unterwegs sind und sich mit ihrem Einsatz beim Frühjahrsputz dafür eingebracht haben, dass „man sich mal ohne Müll in der Natur bewegen kann“, wie es Susanne Dahmen beschreibt.

An vielen Stellen in Willich fanden sich achtlos weggeworfene Masken. Foto: Norbert Prümen

Gisela Schmitz und ihre sechsjährige Enkelin Linja waren zum ersten Mal bei „Willi Wisch“ dabei. „Ich war schon im Ahrtal Müll aufsammeln und habe mir gedacht, das könnte ich ebenso gut daheim machen“, sagt Schmitz, die in Schiefbahn unterwegs war. Bauschutt gehörte ebenso zu den Fundgegenständen. „In Schiefbahn wurde eine Stelle entdeckt, da werden wir in dieser Woche mit dem Frontlader kommen, weil es so viel ist“, sagt Ute Cöhnen von den Gemeinschaftsbetrieben und Koordinatorin von „Willi Wisch“. Auf dem Betriebsgelände haben es sich die fleißigen Helfer inzwischen an den Bierzeltgarnituren bequem gemacht und genießen im Sonnenschein zum Abschluss der Aktion Erbsensuppe, Würstchen und Käse-Lauch-Suppe. Rund 130 Bürger machten mit. Dazu kamen 25 Mitarbeiter vom Baubetriebshof. „Ich kann an allen Helfern nur ein großes Dankeschön aussprechen. Willich ist ein bisschen sauberer geworden. Aber ich befürchte wir könnten Willi Wisch jeden Samstag machen. Es gibt immer noch den ein oder anderen, der nicht verstanden hat, dass Müll in die Tonne gehört“, sagt Bürgermeister Christian Pakusch.

An öffentlichen Mülleimern mangele es Willich nicht. 1200 stehen zur Verfügung. Der Willicher Bürgermeister griff selbst zum Greifer und sammelte rund um die Rampe in Willich Unrat. Die insgesamt 35 Mitstreiter in diesem Gebiet sammelten in drei Stunden 15 Säcke voller Müll. „Allein, was wir an Masken gefunden haben, ist der Wahnsinn. Jeder sollte sich da an die eigene Nase packen, weil sie wirklich mal schnell aus der Hosentasche herausfallen“, bemerkt Pakusch.