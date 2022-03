Die Linke/Die Partei Kreis Viersen : „Elternbeiträge tragen wir nicht mit“

Christoph Saßen ist Vorsitzender der Fraktion Die Linke/Die Partei im Kreistag Viersen. Foto: Die Linke

Kreis Viersen Die gemeinsame Fraktion von Die Linke und Die Partei hat sich beim Kreishaushalt 2022 enthalten. Der Vorsitzende Christoph Saßen findet manche eingeplante Ausgabe „arg übertrieben“.

Sehr geehrter Herr Landrat, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Bürgerinnen und Bürger, nach nun knappen zwei Jahren der Corona-Pandemie hatten wir uns als Fraktion für das Jahr 2022 auf eine Art Übergangsjahr zwischen Pandemie und alter neuer Normalität eingestellt. Eine Zeit, in der vieles noch seltsam erscheint, es den ein oder anderen Rückschlag gibt, aber es sich in eine Richtung entwickelt, in der wir wieder ein annähernd normales Leben mit maximal kleinen Einschränkungen leben könnten.

Fakt ist leider, dass seit dem Angriff der russischen Armee auf Befehl des russischen Präsidenten Wladimir Putin auf die Ukraine am 24.02.2022 nichts mehr annähernd normal ist. Wir sehen die ersten Auswirkungen der Sanktionen, des Angriffs und der Fluchtbewegungen in unserem direkten Umfeld. Seit dem Fall der Berliner Mauer war die Gefahr eines Nuklearkrieges, eines atomaren Angriffs, eines Nato-Bündnisfalls und damit eines weltumspannenden Krieges nie größer als heute. Niemand weiss derzeit, wie lange dieser Krieg, dieses abscheuliche Verbrechen, dieser eklatante Bruch des Völkerrechts, andauern wird und wie die Welt danach aussieht.

Unsere Gedanken, unsere Hoffnungen und Wünsche sind bei den Ukrainerinnen und Ukrainern, deren Leid, Ängste und Not wir uns wohl nur schwer vorstellen können.

Der Dank unserer Fraktion geht an alle Helferinnen und Helfer bei den Städten und Gemeinden, bei Organisationen, bei Vereinen, bei Initiativen und den vielen Spenderinnen und Spendern sowie den Ehrenamtlichen, die ihre Zeit, ihr Geld und ihre Kraft für die gute Sache einsetzen und teils sogar Flüchtlinge bei sich aufnehmen. Ihnen allen unser tiefer Dank für Ihre Hilfe, Ihre Arbeit und Ihr Engagement in diesen schwierigen Zeiten!

Unsere Aufgabe hier und jetzt ist es, zu helfen und die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen, das auch langfristige Hilfe machbar sein wird.

Der Kreis Viersen bereitet sich darauf vor, weitere Menschen aufnehmen zu können, wenn die Aufnahmekapazitäten der Städte und Gemeinden des Kreises eng werden. Dazu hat der Kreis für die heutige Sitzung des Kreistages zwei Millionen Euro zusätzlich in den Haushalt geschrieben, um hier die nötigen Rahmenbedingungen schaffen zu können. Es geht hier auch um entsprechende Umbauten für zusätzliche Unterbringungsmöglichkeiten im Gebiet des Kreises. Wir finden dies richtig und wichtig und werden dem selbstverständlich zustimmen.

Im Zusammenhang mit dem Angriff Wladimir Putins auf die Ukraine hat der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland Olaf Scholz im Deutschen Bundestag am 27.02.2022 eine zusätzliche Aufstockung von 100 Mrd. Euro im Wehretat der Bundeswehr bekannt gegeben. Am darauffolgenden Tag schnellten die Aktienkurse der deutschen Rüstungsindustrie (z.B. Rheinmetall und Hensoldt) in die Höhe, wo sie auch aktuell noch verblieben sind. Wir fordern die Verwaltung auf beim Kreis-Viersen-Fonds zu prüfen, ob entsprechende Aktien im Portfolio des Kreis-Viersen-Fonds vorhanden sind und diese gegebenenfalls entfernen zu lassen. Auch wenn es nicht illegal ist, hier entsprechende Kursgewinne mitzunehmen, so empfinden wir es als unethisch und falsch, hier entsprechende Gewinne zu generieren und damit aktiv von Krieg und Aufrüstung zu partizipieren und daran zu verdienen. Etwaige in diesem Zusammenhang generierten Gewinne sollten entsprechend gespendet oder zusätzlich in die Flüchtlingshilfe investiert werden. Als Kreis Viersen und damit öffentliche Hand haben wir hier auch eine besondere Verantwortung. Ethik muss vor Ertrag stehen!

Der Kreis Viersen plant durch den Kauf der Aktien der GWG (Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG) von der WFG (Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbh) die GWG als direkte Tochter des Kreises Viersen zurückzuholen und anschließend durch eine Erhöhung des Eigenkapitals diese für die Zukunft zu stärken. Es geht hier um die weitere Verbesserung der Wohnraumsituation durch Schaffung bezahlbaren Wohnraums im Kreisgebiet und findet im benannten Rahmen unsere Zustimmung. Wir sehen diesen Weg als einen Schritt zur Rekommunalisierung und sind gespannt, wie die zukünftige Entwicklung hier aussieht.

Spannend bleibt auch weiterhin das Thema Ausschreibungen und Kosten für die beiden geplanten Neubauten der neuen Förderschule und des neuen Straßenverkehrsamtes, direkt neben dem neuen Kreisarchiv am Ransberg in Dülken. Hier sind nämlich nach wie vor noch keine Gesamtkosten aktuell bekannt oder in Rede. Natürlich ist auch uns bekannt, dass es aktuell schwierig ist, etwaige Kostenschätzungen vorzunehmen, aber ein gewisser Rahmen sollte doch einzuschätzen sein.

Auch neu gebaut werden soll ein Zentrum für Bevölkerungsschutz, möglicherweise mitsamt Schulungszentrum. 2021 wurde eine Machbarkeitsstudie für 100.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Was dieses Zentrum kosten wird und wann, wo und in welcher Ausstattung gebaut werden soll ist aktuell ebenfalls unklar und wird dann politisch zu beraten sein!

Das Thema S28 nimmt langsam an Fahrt auf. Durch das NRW-Verkehrsministerium wurde im Februar bekannt gegeben, dass die Erweiterung der Förderrichtlinien zur Verbesserung von Schieneninfrastrukturvorhaben nunmehr eine fast vollständige Finanzierung von Planungsleistungen für die Leistungsphasen drei und vier nach HOAI ermöglicht. Es bewegt sich also zumindest etwas in diesem Bereich. Wann die S28 dann aber tatsächlich auch bis Viersen fährt, steht leider noch in den Sternen.

Herr Landrat, meine Damen und Herren, dieser Haushalt hat Punkte, die wir mittragen könnten und Punkte, die wir nicht mittragen werden. Als Beispiel zu nennen sind da die nach wie vor und wohl auch zukünftig vorhandenen Elternbeiträge für die Teilnahme an der Kreismusikschule sowie Elternbeiträge für die KiTa und die Kindertagespflege. Kritisch und ohne wirklichen Mehrwert sehen wir auch nach wie vor die Mitgliedschaft des Kreises in der „Metropolregion Rheinland e.V.“, auch wenn es sich hier um einen eher geringen Betrag von 22.000 Euro handelt. Aus unserer Sicht wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, den Verein zu verlassen.

Für die im Haushalt stehenden 50.000 Euro (25.000 Euro je 2022/23) für einen Imagefilm des Kreises würden wir alternativ vorschlagen, einen entsprechenden Wettbewerb für die Bürgerinnen und Bürger des Kreises auszurufen. Wir sind sicher, dass es viele talentierte und gute Filmemacher/innen im Kreis Viersen gibt, die auch entsprechende Ergebnisse abliefern können. Es würde aus unserer Sicht nichts dagegensprechen, hier auch Preisgelder auszuloben, aber 50.000 Euro für ein kleines Video erscheint uns arg übertrieben. Auch die Beilagenwerbung in einem regionalen Anzeigenblatt für die Kreismusikschule mit Kosten von 25.000 Euro halten wir für überzogen und überteuert.

Nach intensiver Beratung hat die Fraktion Die Linke/Die Partei in Summe beschlossen, sich bei der Haushaltssatzung 2022 mit Haushaltsplan und Anlagen sowie beim Stellenplan zu enthalten.

Selbstverständlich möchte ich mich im Namen meiner Fraktion bei der Verwaltung für ihre Arbeit bedanken.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.