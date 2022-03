Topspiel gegen den 1. FC Köln : Sprung auf Platz eins verpasst

Im Spitzenspiel gegen die Reserve des 1. FC Köln konnte Borussia zweimal ausgleichen, zum Sieg reichte es aber nicht. Foto: Heiko van der Velden

Fussball-Regionalliga Im Topspiel gab es zwischen Borussia und dem 1. FC Köln II ein 2:2 – eine Punkteteilung, der tabellarisch eher den Gästen hilft. Dabei wäre für Trainer Christian Klein mehr drin gewesen.

Für die Damen von Borussia Mönchengladbach war es am Wochenende die große Chance, einen entscheidenden Schritt in Richtung Aufstieg zu nehmen: Im direkten Duell ging es im Derby gegen die Reserve des 1. FC Köln um den Spitzenplatz in der Regionalliga. Am Ende blieb tabellarisch aber alles wie gehabt: Das 2:2-Remis im Topspiel kommt eher den Kölnerinnen entgegen als der Borussia. Denn bei einem Spiel weniger in der Bilanz liegt Köln weiterhin zwei Punkte vor Mönchengladbach. „In der ersten Halbzeit war Köln besser, in der zweiten Hälfte waren wir jedoch am Drücker, das Momentum war auf unserer Seite“, sagte Borussia-Trainer Christian Klein hinterher.

In der 20. Minute hatte Daria Collas die Gäste aus Köln mit 1:0 in Führung gebracht. Nach dem Seitenwechsel fanden die Borussen immer besser in die Partie hinein. Der Ausgleich fiel in Folge eines Standards: Nach einer Ecke von Imke Kessels köpfte Paula Petri den Ball in die lange Ecke zum 1:1 (55.). Nur fünf Minuten später traf Collas allerdings erneut zur Kölner-Führung: „Dieses Tor lag nicht unbedingt in der Luft“, sagte Klein rückblickend zu dem erneuten Rückstand. Den 2:2-Endstand besorgte schließlich Sarah Abu Sabbah nach Zuspiel von Jessica Hackenberger in der 81. Minute. „Wir müssen mit dem 2:2 nun leben. Nichtsdestotrotz hätten wir gerne gewonnen und die Tabellenführung übernommen. Es wäre mehr drin gewesen“, sagte Klein.

Im Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga bleibt Köln, das bislang ohne Niederlage ist, weiterhin in der besten Ausgangslage. „Wir machen uns da keinen Druck und werden weiter von Spiel zu Siel schauen – wie bisher auch“, sagte Klein und fügte an: „Wenn Köln am Ende oben steht, haben sie es auch verdient. Wenn Köln allerdings Punkte liegenlässt, dann sind wir in Lauerstellung.“

Bereits das Hinspiel im Oktober hatte Borussia mit 0:3 verloren – es ist bislang die einzige Saisonniederlage. Damals war allerdings noch Christoph Schaefer im Amt bei Mönchengladbach, ehe er in der Wintervorbereitung seine Trainerposition aus privaten Gründen aufgab. Seitdem ist Klein in der Verantwortung. Seine Bilanz bislang: Drei Siege aus fünf Spielen, dazu zwei Remis. „Die Ergebnisse sprechen für sich, dass wir schnell einen Draht zueinandergefundenen haben“, sagte Klein zu seinen ersten Wochen mit der Mannschaft. „Wir wollen das Erreichte aus der Hinrunde fortsetzen, es gibt keinen Grund, irgendetwas zu verändern.“