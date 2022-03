Ratingen : Auf der Suche nach der heimischen Vogelwelt

Lintorf Knapp 20 Teilnehmer machten sich in Lintorf auf den Weg, um die heimische Vogelwelt kennenzulernen. Georg Lurweg leitete die Expedition.

Knapp 20 Teilnehmer, junge und alte, hatten sich am Samstagmorgen um 8.30 Uhr zur Wanderung an Haus zum Haus in Ratingen eingefunden. Barbara Lüdecke, Vorsitzende des Heimatvereins, begrüßte sie zur ersten Veranstaltung seit dem Ausbruch der Coronapandemie vor zwei Jahren. Damals war die vogelkundliche Wanderung die erste Veranstaltung des Heimatvereins, die abgesagt wurde.

Als Erstes sahen die Teilnehmer eine Amsel. Allerdings nur, wenn sie schnell genug den kleinen Vogel im 20 Meter entfernten Baum entdeckten. Dann kam der Fischreiher in den Blick, der aber richtig Graureiher heißt. Graureiher, so Lurweg, fräßen zwar auch Fisch, insbesondere in Städteregionen mit vielen Fischteichen in den Gärten. Aber eigentlich ernährten sie sich von Mäusen, Regenwürmern und anderen kleinen Tieren. Insgesamt beobachteten die Teilnehmer bei der zweistündigen Wanderung am Samstag 26 verschiedene Vogelarten.