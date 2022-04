Aktion der We-iter : Osternester fürs Seniorenheim

Seit dreißig Jahren besuchen die Ratinger We-iter jedes Jahr ein Seniorenheim in Ratingen, um die Bewohner mit einem kleinen gefüllten Osternest zu erfreuen.

Dabei ergaben sich immer viele intensive und persönliche Gespräche. Auch manche Erinnerung, an früher in der Osterzeit Erlebtes, wurden mit großer Freude geschildert. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten diese Besuche in den letzten beiden Jahren ausfallen. Da in den Seniorenheimen immer noch große Vorsicht geboten ist, haben die Ratinger We-iter jetzt mit dem Marienhof an der Angerstraße die Vereinbarung getroffen, dass die 110 selbst gebastelten kleinen Nester, gefüllt mit ein paar süßen Ostereiern, dem Haus übergeben werden und die Verteilung an die Bewohner:innen durch das Personal erfolgt.