Fliedner-Gymnasium : Schüler musizieren für die Ukraine

Die Schüler des Theodor-Fliedner-Gymnasiums in Kaiserswerth, das auch eine Reihe Ratinger Schüler besuchen, engagierten sich für die Ukraine.

Der Krieg in der Ukraine hat auch am Theodor-Fliedner-Gymnasium (TFG) große Bestürzung ausgelöst. Vielfach kam der Wunsch auf, Solidarität zu bekunden oder mit Spenden zu helfen. In der Folge wurden viele Aktionen, wie beispielsweise Friedensandachten, Paketsammelaktionen und T-Shirt-Verkäufe an der Schule organisiert.

In herausragender Weise engagierten sich auch die Musik- und Tanzprojekte des TFG: So trat das Große Orchester des TFG unter der Leitung von Madlen Pieles und Rebecca Adloff im Rahmen des Konzerts „Musik hilft! – Benefizkonzert Vol. 2“ mit anderen Schulorchestern in der Tonhalle Düsseldorf auf. Zudem gelang es – unter der Leitung von Martin Weitkamp und Johannes Ziemer – kurzfristig, die Konzertshow der Big Band „Dance Off These Bad Times“ aus dem Februar 2022 am 1. und 2. April als Benefizveranstaltung zu wiederholen. Die Anregung dazu kam von einem Gitarristen der Big Band, der zur Unterstützung der Menschen in der Ukraine vorschlug, die Konzertshow an zwei Abenden noch einmal komplett zu spielen. Erweitert wurde das Programm durch den Friedenssong „Imagine“, der eigens für diese Abende in einer Version für Jazzvocals, Big Band und Orchester arrangiert wurde.