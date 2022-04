Aktionen aus Düsseldorf : Hilfe für die Ukraine

Bei einer Konzertshow des Theodor-Fliedner-Gymnasiums wurden zahlreiche Spenden gesammelt. Foto: TFG-Öffentlichkeitsarbeit

Düsseldorf In Düsseldorf gibt es immer wieder Hilfsaktionen für geflüchtete Menschen aus der Ukraine: Von Bühnenabenden bis Waffelverkäufen. Hier stellen wir einige vor.

Comenius-Gymnasium Das Comenius-Gymnasium in Oberkassel hat in den vergangenen Wochen mit verschiedenen Aktionen Spenden von insgesamt mehr als 15.000 Euro für die Hilfe in der Ukraine gesammelt, die dem Verein Düsseldorf teilt zugutekommen. So wurden zwei „Abende für den Frieden“ veranstaltet. Ein Bühnenprogramm mit Musik, Texte zum Frieden und zur Situation der Geflüchteten waren genauso dabei wie ein Basar mit selbstbedruckten Taschen, gebastelten Ketten, Karten und Kunstwerken. Insgesamt kamen an den beiden „Abenden für den Frieden“ bereits 6200 Euro zusammen. Mit dem zusätzlichen Verkauf von selbst gebackenen Muffins und Keksen und von den Sportlerinnen und Sportlern geworfenen Körben beim Basketball wurde eine Gesamt-Spendensumme von 15.050 EUR erreicht. „Ich bin überwältigt von diesem riesengroßen Engagement der gesamten Schulgemeinschaft des Comenius-Gymnasiums. Im Namen aller Geflüchteten bedanke ich mich ganz herzlich bei allen Beteiligten“, sagte Rüdiger Goll, Vorstandsvorsitzender des Vereins Düsseldorf teilt.

Kaiserswerther Grundschule Gemeinsam mit dem Lions Club Düsseldorf Schloss Kalkum hat die städtische Grundschule in Kaiserswerth gesammelte Kleidung für Kinder und Erwachsene, Reisetaschen und Kulturbeutel an die Kleiderkammer der ukrainischen Kirche übergeben. Der Lions Club engagiert sich bereits seit Beginn des Kriegs gemeinsam mit privaten Spendern, Kindergärten, Schulen, Sportvereinen und lokalen Unternehmen im Düsseldorfer Norden für die Menschen aus der Ukraine. So entschied auch das Schülerparlament der Grundschule Kaiserswerth, bei den Aktionen mitzumachen.

Verein Krass Vor fast einem Monat hat der Verein Krass begonnen, sich für die geflüchteten Menschen aus der Ukraine einzusetzen. Mehr als 60 engagierte Düsseldorfer sowie insgesamt zwölf professionelle Kunstschaffende waren seitdem täglich in den Unterkünften im Einsatz. Dabei konnte pro Tag jeweils mehr als 400 Kindern und Jugendlichen an zwei Unterbringungsstandorten der Stadt ein vielfältiges Angebot gemacht werden, um ihnen in diesen schwierigen Zeiten für einige Stunden Ablenkung zu verschaffen. In den letzten 28 Tagen wurden dabei mehr als 1200 Bilder gemalt und dabei 200 Stiften und 20 Wasserfarbkästen verbraucht.

CfR Links Die D-Juniorinnen des CfR Links, alle zwischen elf und zwölf Jahre alt, haben in voller Mannschaftsstärke von elf Fußballspielerinnen die Initiative ergriffen und Spenden für Kinder und Jugendliche aus der Ukraine gesammelt. Im Medienhafen wurden dafür an einem Stand frisch zubereitete Waffeln verkauft. Zusätzlich konnten dort auch Spenden abgegeben werden. Insgesamt kam dabei die Summe von 777,77 Euro zusammen. Die Spenden werden von den Fußballerinnen an die Stadt Düsseldorf und die Aktion Lichtblicke übergeben. Um die Menschen in der Ukraine weiter zu unterstützen, planen die Juniorinnen bereits die nächste Hilfsaktion.

Theodor-Fliedner-Gymnasium Der Krieg in der Ukraine hat auch am Theodor-Fliedner-Gymnasium (TFG) große Bestürzung ausgelöst. Vielfach kam der Wunsch auf, Solidarität zu bekunden oder mit Spenden zu helfen. In der Folge wurden viele Aktionen, wie beispielsweise Friedensandachten, Paketsammelaktionen und T-Shirt-Verkäufe an der Schule organisiert. Das Große Orchester des TFG unter der Leitung von Madlen Pieles und Rebecca Adloff spielte am 11. März mit anderen Schulorchestern in der Tonhalle Düsseldorf. Zudem gelang es kurzfristig, die Konzertshow der Big Band „Dance Off These Bad Times“ aus dem Februar an zwei Abenden als Benefizveranstaltung zu wiederholen. Erweitert wurde das Programm durch den Friedenssong „Imagine“, der eigens für diese Abende in einer Version für Jazzvocals, Big Band und Orchester arrangiert wurde. Durch die Unterstützung des Fördervereins des TFG und der Firma Höhnerbach Veranstaltungstechnik konnten die Ticketeinnahmen komplett gespendet werden. Insgesamt kamen so 3970 Euro zusammen. Zudem wurden weitere Spenden in Höhe von 1380 Euro getätigt. Sie gingen zu gleichen Teilen an die Düsseldorfer Diakonie und an die „Csilla von Boeselager Stiftung Osteuropahilfe“.

(lils)