Starker Einsatz : Kobi-Schüler erspielen 2000 Euro für die Ukraine

Düsseldorf-Süd Drei Ensembles der Bläserklasse 5b waren im Düsseldorfer Süden unterwegs.

Wie die Sternsinger – nur mit Instrumenten –, so haben Kobi-Schüler Spenden für die Menschen in der Ukraine gesammelt. Drei Ensembles der Bläserklasse 5b waren in Garath, Benrath und Urdenbach unterwegs und erspielten nach Angaben der Schule insgesamt 1946,15 Euro. Die Kinder intonierten das Lied „Bruder Jakob“ sowie „Freude schöner Götterfunken“ aus Beethovens Neunter, seit 1985 die Europahymne der EU.

Das Geld geht an die Organisation „Help - Hilfe zur Selbsthilfe“. Die wiederum unterstützt damit die Menschen in der Ukraine, in der seit dem 24. Februar ein von Russland entfesselter Krieg tobt. „Der Kontakt zu Help entstand nach einem Benefizkonzert mit anderen Düsseldorfer Schulensembles Mitte März in der Tonhalle, bei dem der Verein zu Spenden aufrief“, berichtet Sarah Wünsche. Ihr Fazit: „Diese Spendenaktion beweist, wie viel man mit Musik und Einsatz erreichen kann.“