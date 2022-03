Ratingen : Förderpreisträger geben Konzert

Ratingen Nach zwei Jahren „Corona-Pause“ wurden im Rahmen eines Wertungsspiels die Gewinner des 26. Sparkassen-Förderpreises für Schüler der Städtischen Musikschule Ratingen aus 29 Beiträgen in drei Altersgruppen ermittelt.

Ihr Können zeigen die frisch gebackenen „Förderpreisträger“ am Sonntag, 3. April, ab 17 Uhr im Ferdinand-Trimborn-Saal, Poststraße 23, beim gemeinsamen Preisträgerkonzert (Eintritt frei). Besucher werden gebeten, Nachweise der Immunisierung und Ausweisdokumente am Einlass vorzuzeigen.

Trotz der massiven pandemiebedingten Einschränkungen in der Arbeit der Musikschule ist es gelungen, Schüler zur Teilnahme am „Förderpreis der Sparkasse HRV“ zu motivieren. Die externe Jury lobte die auffallend gute Vorbereitung der Teilnehmenden.

Altersgruppe 3, 15-20 Jahre: 1. Preis: Jan Pocha, Percussion, 2. Preis: Juliana Blutenuth, Timo Röskenbleck und Jonas Leithe, Klarinetten-Trio, 3. Preis (doppelt vergeben): Conley Knauff, Waldhorn, sowie Evelyn Adorf und Isabel Adorf, Duo für Klarinette und Saxophon. Darüber hinaus wurde in dieser Altersgruppe ein Sonderpreis in der Kategorie „Rock/Pop/Jazz“ an das Percussion-Ensemble Jan Pocha, Manuel Cano Wolff, Benedikt Seidel und Arian Tewes vergeben.