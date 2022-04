Buchcafé Peter und Paula : Literatur und Musik spielen gemischtes Doppel im Tragödchen

Gast des Abends ist die Journalistin und Autorin Simone Fischer. Sie liest aus ihrem neuesten Buch, in dem eine Vierjährige aus den Slums die Hauptrolle spielt.

Am Donnerstag, 7. April, ist die Journalistin und Autorin Simone Fischer der Tragödchen-Stargast. Sie liest aus ihrem Buch „Jyotis Traum“, in dem die bewegende Geschichte einer Vierjährigen in den Slums des indischen Bhopal erzählt wird.

Simone Fischer studierte Germanistik und Geschichte an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Sie ist Journalistin und Autorin zahlreicher Publikationen. Nach Stationen beim NDR und Focus TV, der Baltischen Rundschau in Litauen, Estland und Lettland war sie als Redakteurin in Düsseldorf und London tätig. Seit April 2004 ist sie Pressesprecherin und Leiterin Kommunikation und Marketing an der Hochschule Düsseldorf. „Jyotis Traum“ ist ihr viertes Buch.