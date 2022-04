Suitbertusschule : Schüler glänzen in der Zirkus-Manege

Der Zirkus Proscho machte das Zirkusprojekt zu einem Erlebnis. Foto: Stadt

In der vergangenen Woche ging es bunt und kreativ zu in der Suitbertusschule in Ratingen. Mit dem Zirkus Proscho erlebten Kinder und Kollegium eine tolle Zirkusprojektwoche, in der alle Kinder über sich hinausgewachsen sind.

Die Woche wurde mit vier grandiosen Galavorstellungen beendet, die alle Zuschauer begeisterten und in stehenden Ovationen von den Stühlen rissen. Eingebettet in kleine Geschichten führten die Kinder liebevoll geschminkt und in wunderschönen Kostümen ihre Kunststücke vor. Alle wurden von den verschiedenen Zirkusnummern in den Bann gezogen und staunten über die Trapezkünstler, Drahtseil- und Bodenakrobaten oder Artisten der Glasbalance.

Viel Schwung brachten die Hula-Kids ins Zirkuszelt, die bei mitreißender Musik ihre eingeübten Nummern präsentierten. Beste Unterhaltung lieferten auch die „gefährlichen“ Raubtiere sowie die Clowns, die zwischendurch immer wieder für Lachtränen sorgten.