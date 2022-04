Hilfe für Geflüchtete in Viersen : Paten begleiten ukrainische Schüler

Emmanuil Haag ist Pate von Oleksandr Pantelishyn, Mariia Litvinova hat als Patin Amina Gricaj (vorne v.l.). Hinten: Julia Otte (l.) und Kirsten Reupke vom Daz-Team mit Schulleiter Christian Mengen. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Dülken Vier Kinder und Jugendliche, die kürzlich aus der Ukraine geflüchtet sind, besuchen derzeit das Clara-Schumann-Gymnasium in Dülken. Einige Schüler aus Dülken haben eine besondere Aufgabe übernommen: Sie begleiten als Paten die Ukrainer im Schulalltag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Fiona Schultze

Das Clara-Schumann-Gymnasium in Dülken möchte den geflüchteten Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine eine schnelle Integration und einen strukturierten Alltag ermöglichen. Dabei setzt das Gymnasium auf seine Schülerinnen und Schüler – die mit großem Engagement unterstützen. „Aktuell sind vier Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine bei uns. Sie sind in der fünften, siebten, neunten und zehnten Klasse vertreten“, erklärt Schulleiter Christian Mengen. Es war eine Initiative der Gastfamilien, die die ukrainischen Kinder und Jugendlichen an das Dülkener Gymnasium brachte: „Nun freuen wir uns, ihnen mit der Schule mehr Alltag und Kontakt zu Gleichaltrigen zu ermöglichen“, sagt Mengen. „In diesem besonderen Fall war uns der soziale Aspekt sehr wichtig. Deswegen haben wir geschaut, welche unserer Schülerinnen und Schüler als Paten durch den Schulalltag begleiten können.“

Die ausgewählten Paten sprechen russisch oder ukrainisch und begleiten die ukrainischen Geflüchteten in der Schule. Amina Gricaj ist eine ausgewählte Patin: Sie ist Schülerin der neunten Klasse und begleitet die Ukrainerin Mariia Litvinova. „Ich nehme Mariia mit in den Unterricht und wir verbringen die Pausen miteinander“, erzählt sie. Die Patenschaft übernimmt die Schülerin gerne: „Es hat mich gefreut, dass ich von den Lehrern ausgewählt wurde. Und mittlerweile sind Mariia und ich auch schon gute Freundinnen geworden.“ Auch Litvinova ist froh, dass sie mit der Dülkenerin eine Freundin gefunden hat, die ihr mit Rat und Tat bei Seite steht: „Ich habe Glück gehabt mit ihr.“

Info Deutsch als Zweitsprache Daz-Unterricht bedeutet „Deutsch als Zweitsprache“ und meint den Deutschunterricht zum Erlernen der Sprache in Deutschland selbst. Am Clara-Schumann-Gymnasium bilden Kirsten Reupke, Nadja Appel, Julia Otte und Yasser Shouman das Daz-Team und unterrichten geflüchtete Schüler: „Hier kommen alle zusammen“, so Reupke.

Die beiden Schülerinnen begegnen sich stets auf Augenhöhe: „Genauso wie ich Mariia helfe, hilft sie mir auch. Sie ist total talentiert in Chemie und hat mir dort schon oft geholfen“, sagt Amina Gricaj. Auch mit den restlichen Schülern der Klasse 9a verstehe sich die Ukrainerin sehr gut, man habe schon viele Freundschaften aufbauen können. Auch der Zehntklässler Emmanuil Haag wurde als Pate bestimmt und begleitet den ukrainischen Schüler Oleksandr Pantelishyn. „Ich erkläre ihm vieles im Unterricht. Am Anfang haben wir Oleksandr auch in alle Räume mitgenommen, damit er die Schule kennenlernt.“ Der Zehntklässler übernimmt die Patenschaft gerne: „Am Anfang war ich aufgeregt, manchmal ist es auch noch verwirrend, zwei Sprachen in der Schule zu sprechen. Ich habe auch schon Lehrern auf Russisch geantwortet“, sagt er mit einem Lachen.

Oleksandr Pantelishyn ist sehr dankbar, dass er von seinem Paten unterstützt wird: „Ich bin außerdem sehr dankbar für meine Gastfamilie, die Aufnahme an der Schule, die Lehrer und für die anderen Schüler, die mich unterstützen und mir helfen.“ Bei der Patenauswahl habe man auch die Stärken und Interessen der ukrainischen Schüler beachtet. Pantelishyn ist begabt in den Naturwissenschaften: „Wir haben dann auch die Stundenpläne von den Paten beachtet“, sagt Mengen.