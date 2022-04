Städtisches Meerbusch-Gymnasium : Projekttag für Nachhaltigkeit und Vielfalt

Strümp Bienenfreundliche Stauden, Insektenhotels und Grünstreifen – das waren Themen eines Projekttags am SMG. Außerdem gab es ein Charity-Konzert.

Ins Leben gerufen hat den Aktionstag die Schülervertretung – kurz SV – des Strümper Gymnasiums. „Unsere Idee war, in jedem Jahr eine Auftaktveranstaltung zu machen. Die Frage der Nachhaltigkeit beschäftigt uns sehr, ebenso die sexuelle aber auch religiöse Vielfalt. So sind zwei Blöcke für diesen Projekttag entstanden“, erklärt Schülersprecher Ben Querling die Hintergründe. Unterstützung bekamen er und seine beiden Schülersprecher-Kollegen Konstantin Schmitz und Tim Rudolph von ihren Mitschülern und Lehrern.

Alle Kinder durchlaufen beide Themenblöcke, die auf den gesamten Tag verteilt sind. „Wir hatten bereits in der Vergangenheit Bereiche auf dem Schulhof insektenfreundlich gestaltet. Heute haben wir weitere Flächen an unseren neuen Fahrradstellplätzen mit naturnahen Stauden und Saatgut versehen“, erklärt Ute Meurer, Fachlehrerin „Insektenfreundliches Schulgelände“.

Unterstützung bekam die Schule vom Grünflächenamt und dem Städtischen Bauhof, der Pflanzen, Sand und Werkzeug zur Verfügung stellte. „Es ist nicht immer einfach, Flächen auszumachen, die man nachhaltig bepflanzen kann. Daher freuen wir uns, dass die Schüler in dem Bereich aktiv sind“, sagt Markus Weidemann, Landschaftsarchitekt bei der Stadt Meerbusch. Aber auch Themen wie sexuelle oder religiöse Vielfalt, Rassismus, Recycling im Alltag, Umgang mit Fast Fashion und nachhaltiges Kochen wurden von Schülern, Lehrern, Eltern und Ehemaligen behandelt.