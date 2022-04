Tat in Tiefenbroich : Tiefenbroich: Frau raubt hochwertige Armbanduhr

Tiefenbroich Als der Ratinger versuchte, die Frau auf Abstand zu halten, griff die Unbekannte nach seiner Armbanduhr und riss die Uhr sowie Teile des Armbandes von seinem Handgelenk.

(RP) Eine unbekannte Frau hat einem Ratinger am Montag in Tiefenbroich eine hochwertige Armbanduhr vom Handgelenk gerissen. Sie flüchtete in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen. Das war nach aktuellem Stand der Ermittlungen geschehen: Gegen 13.05 Uhr parkte ein Mann aus Ratingen auf dem Parkplatz eines Unternehmens an der Harkortstraße auf Höhe der Hausnummer 14.