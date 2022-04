Umbau am Marktplatz beginnt : Startschuss zu großer Ohligser Schönheits-Operation

Bauunternehmer Frank Monheimius, Stadtplanerin Miriam Macdonald, Bezirksbürgermeisterin Gundi Hübel, Dezernent Andreas Budde, Oberbürgermeister Tim Kurzbach und Frank Grauvogel von den Technischen Betrieben am Donnerstag beim symbolischen ersten Spatenstich. Foto: Peter Meuter

Solingen Mit dem symbolischen ersten Spatenstich ist jetzt die heiße Phase der Neugestaltung in der Ohligser Innenstadt eingeläutet worden.

Das Wetter präsentierte sich nicht gerade dem Anlass entsprechend. Und auch der Marktplatz selbst erschien Grau in Grau an diesem verregneten Mittag. Doch das vermochte die gute Laune der Anwesenden kaum zu trüben. Denn nun ist nach Jahren der Planung der Startschuss gefallen für die wohl größte Schönheitsoperation, der die Innenstadt von Ohligs in den vergangenen Jahrzehnten unterzogen worden ist.

Mit ein paar ordentlichen Schippen Sand haben Oberbürgermeister Tim Kurzbach und Planungsdezernent Andreas Budde mit Bauunternehmer Frank Monheimius, Stadtplanerin Miriam Macdonald, Gundi Hübel als Bezirksbürgermeisterin von Ohligs / Aufderhöhe / Merscheid sowie Frank Grauvogel, Abteilungsleiter Planen und Bauen bei den Technischen Betrieben Solingen, am Donnerstag den symbolischen ersten Spatenstich gesetzt für den Umbau des Ohligser Marktplatzes.

INFO Gespräche zu Ohligs-Ost mit Unternehmen Projekte In den vergangenen Jahren hat Ohligs an einigen Stellen sein Aussehen verändert. Oberbürgermeister Tim Kurzbach verwies in diesem Zusammenhang beispielsweise auf das O-Quartier, die neue Sparkasse samt Supermarkt im ehemaligen Globus-Haus, die von Unternehmer Mirco Novacovic übernommene Festhalle sowie Ohligs-Ost. Diesbezüglich laufen nach Angaben des OB zurzeit Gespräche mit weiteren Firmen.

In den kommenden rund zehn Monaten soll der große Platz im Zentrum des Stadtteils sein Erscheinungsbild deutlich verändern. So ist vorgesehen, dass die bislang dunkelgraue Asphaltfläche durch eine hellere Pflasterung ersetzt wird. Darüber hinaus ist aber auch ein Wasserspiel vorgesehen. Und die noch vorhandenen Stufen sollen ebenfalls verschwinden und durch Rampen ersetzt werden, so dass der Marktplatz nach dem Abschluss der Arbeiten nahezu barrierefrei sein wird.

Dementsprechend gelöst war die Stimmung beim Spatenstich. „Alle Beteiligten haben das Beste für Ohligs gegeben“, sagte beispielsweise OB Kurzbach, der darauf verwies, dass die Neugestaltung des Marktplatzes lediglich der Anfang eines weit größeren Faceliftings im Stadtteil sein wird. Denn nach dem Ende der Bauarbeiten auf dem Marktplatz geht es ohne Pause auf der Düsseldorfer Straße weiter, wo die dortige Fußgängerzone ihrerseits moderne Pflasterung und Leuchten, neue Bäume sowie schicke Sirtzgelegenheiten und Spielgeräte bekommen wird.

Insgesamt ist eine Bauzeit bis Mitte des kommenden Jahres geplant – wobei der Oberbürgermeister als gebürtiger Ohligser am Donnerstag noch eine Bitte an „seine“ Ohligser richtete. „Es lässt sich leider nicht vermeiden, dass es bei den Arbeiten auch einmal laut werden wird“, sagte der OB. Und deshalb hoffe er umso mehr, „dass die Bauarbeiter dann nicht angeknöttert werden“, so Tim Kurzbach mit einem Augenzwinkern.

Zumal es sich bei den Arbeitern sogar um Nachbarn handeln könnte. Denn wie Dezernent Budde mitteilte, bekam mit der Firma Monheimius ein Solinger Unternehmen den Zuschlag für die Arbeiten auf dem Ohligser Marktplatz. In einem ersten Schritt werden nun zunächst einmal im Bereich der Aachener Straße Versorgungsleitungen verlegt. Nach dem Osterferien stehen dann die eigentlichen Arbeiten am Marktplatz an. Von der Düsseldorfer Straße aus soll die große Fläche des Platzes Schritt für Schritt umgestaltet werden.

Dabei ist schon heute klar, dass die Parkplätze auf dem Marktplatz verschwinden werden. „Das werden wir wagen“, sagte OB Kurzbach am Donnerstag mit einem Lachen – und dankte noch einmal allen, die sich bei den Planungen eingebracht hatten. Exemplarisch nannte Kurzbach zum Beispiel die Ohligser Jongens, die Ohligser Werbe- und Interessengemeinschaft, die Gastronomen im Stadtteil, die Bürger, die sich an Befragungen beteiligt hatten, sowie Ex-Stadtdirektor Hartmut Hoferichter, der ebenfalls zum Spatenstich erschienen war.

Zusammen genommen sollen im Rahmen des Integrierten Stadtteilentwicklungskonzeptes in Ohligs bis Mitte 2023 rund 5,9 Millionen Euro verbaut werden. Das sind rund 1,2 Millionen Euro mehr, als ursprünglich veranschlagt worden waren. Wie Dezernent Budde bekannt gab, hat die Stadt darum vor kurzem um eine Aufstockung der Fördermittel gebeten, die vom Land und der EU kommen.