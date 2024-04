Neues Genusserlebnis Premiere des "Wein & Winzer" Weinfests in Homberg

Doch das „Wein & Winzer" Weinfest bietet nicht nur kulinarische Highlights, sondern auch erstklassige Unterhaltung. Am Freitag und Samstag sorgt ein DJ für ausgelassene Stimmung und Partyfeeling bis in die späten Stunden. Am Sonntag lädt ein entspannter Jazz Frühschoppen mit Superjazz zum gemütlichen Verweilen ein – der perfekte Ausklang für das Wochenende.