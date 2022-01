Gestrandete Strom- und Gaskunden : Pinkwart warnt Stadtwerke vor Abzocke

Düsseldorf Chaos am Energiemarkt: Billiganbieter lassen Gas- und Stromkunden hängen. Die Grundversorger bitten gestrandete Kunden zur Kasse. Nun untersuchen die Kartellwächter, ob Stadtwerke Preissenkungen auch weitergeben. Die Netzagentur knöpft sich Billiganbieter vor.

Die Lage auf dem Energiemarkt spitzt sich weiter zu. Einige Billiganbieter haben ihren Kunden bereits gekündigt, weil sie ihre Lieferungen nicht abgesichert haben und das Gas zu den hohen Börsenpreisen nicht einkaufen können. Diese Kunden fallen nun an Stadtwerke und andere Grundversorger, die wiederum für diese Neukunden oft neue, teure Tarife schaffen. Auch beim Strom können manche Anbieter nicht mehr liefern. Das alarmiert nun auch NRW-Energieminister Andreas Pinkwart (FDP). Er will den Stadtwerken und anderen Grundversorgen genau auf die Finger schauen, damit sie die Notlage der Kunden nicht ausnutzen. „Die Grundversorger stellen die Versorgung der Privatkunden sicher, die von den Discount-Anbietern im Regen stehen gelassen worden sind. Für die betroffenen Verbraucher bedeutet dies, dass sie nun erheblich höhere Preise zahlen müssen“, sagte der Minister unserer Redaktion.

Nun dürfen die Stadtwerke und andere Versorger aber aus seiner Sicht nicht ihrerseits dauerhaft hohe Preise nehmen. „Zwischenzeitlich haben sich die Großhandelspreise von ihren Spitzenwerten in der Weihnachtswoche wieder gedrittelt“, betonte Pinkwart. „Die Energiekartellbehörde des Landes beobachtet diese dynamische Entwicklung und wird prüfen, ob die Anbieter das ermäßigte Preisniveau auch an die Kunden weitergeben“, mahnte er. Für bestimmte Bereiche hat das Land die Kartellaufsicht.

Energieland In NRW haben zahlreiche Energiekonzerne wie etwa Eon, RWE, Uniper und Steag ihren Sitz.

Minister Andreas Pinkwart (FDP) ist Minister für Wirtschaft, Digitalisierung und Energie in NRW. Zugleich überwacht sein Haus für bestimmte Bereiche den Wettbewerb.

Auch die Verbraucherzentrale geht bereits gegen einzelne Stadtwerke vor, weil diese teilweise ex­trem hohe Tarife von neuen Strom- und Gaskunden nehmen. So hat die Verbraucherzentrale NRW drei Grundversorger wegen der Aufspaltung der Energietarife für Neu- und Bestandskunden abgemahnt. Die Verbraucherschützer forderten die Unternehmen aus Köln, Gütersloh und Wuppertal auf, die neuen Tarife zurückzunehmen und drohten mit Klagen. Die Stadtwerke wiederum verteidigen sich damit, dass sie ihre Bestandskunden, für die sie rechtzeitig eingekauft haben, absichern wollen. Die Kölner Rheinenergie kritisierte die Verbraucherzentrale: Sie ignoriere die berechtigten Interessen der Bestandskunden, leiste dafür aber indirekte Schützenhilfe für das Fehlverhalten einiger Vertriebsunternehmen.

Auch der Minister sieht den wahren bösen Buben in den Billganbietern, deren zweifelhaftes Geschäftsmodell darin besteht, billiges Gas und billigen Strom zu versprechen, ohne diese Lieferungen langfristig abzusichern. Wenn die Großhandelspreise dann zum Liefertermin hoch sind, geht den Unternehmen die Puste aus. Pinkwart verweist gleichzeitig auf die Unterstützung der Verbraucherzentrale Sie „spielt in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle, indem sie den Verbrauchern Hilfestellung gegen die zu Unrecht gekündigten Lieferverträge der Discounter bietet“, sagte er weiter.

Schlagzeilen gemacht haben unter anderem die Anbieter Grünwelt, Gas.de und Stromio. Auch Tausende Kunden im Rheinland waren von den Kündigungen betroffen und landeten plötzlich in den teilweise teuren Grundversorgungstarifen ihrer Stadtwerke.

Nun geraten diese Billiganbieter auch in das Visier der Behörden. Laut einem Bericht des „Spiegel“ geht die Bundesnetzagentur nun dem Verdacht nach, dass die drei Firmen Stromio, Grünwelt und Gas.de Strom und Gas lieber gewinnbringend an Großhändler verkauft hätten, anstatt die eigenen Endkunden zu beliefern, bevor sie diesen schließlich kündigten. Zudem laufe laut Transparenzregister gerade eine Prüfung gemäß Geldwäschegesetz zur Holding, die Eigentümerin von Gas.de, Stromio und Grünwelt sei, so der Bericht weiter.