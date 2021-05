Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenzwert sinkt deutlich

Kreis Mettmann Das Kreisgesundheitsamt meldet für Mittwoch 146 Neuerkrankungen; 92 mehr als für Dienstag, aber 72 weniger als vor einer Woche. Es gab einen weiteren Todesfall.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Mittwoch kreisweit 1450 Infizierte erfasst, 72 weniger als Dienstag. Davon leben in Erkrath 98 (-11; 12 neu erkrankt, 23 genesen), in Haan 69 (-4; 2 neu, 6 genesen), in Heiligenhaus 92 (+1; 12 neu, 11 genesen), in Hilden 133 (+6; 18 neu, 12 genesen), in Langenfeld 180 (-7; 10 neu, 17 genesen), in Mettmann 79 (+2; 12 neu, 10 genesen), in Monheim 153 (-1; 20 neu, 21 genesen), in Ratingen 265 (-23; 22 neu, 44 genesen), in Velbert 326 (-5; 36 neu, 41 genesen) und in Wülfrath 55 (-10; 2 neu, 12 genesen).