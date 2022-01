Fernwärme-Ausbau in Ratingen : Stadtwerke: Fernwärme für neues Quartier

Fernwärme-Ausbau in Ratingen

Ratingen Neue Fernwärme-Hauptzuleitung von der Westtangente bis zum neuen Wohngebiet „Felderhof-Quartier“. Bis voraussichtlich zum vierten Quartal 2022 wird der komplette insgesamt 900 Meter lange Bauabschnitt bis zum Felderhof-Quartier vollständig abgeschlossen sein.

(kle) Der Fernwärmeausbau in der Stadt schreitet weiter voran. Neben dem aktuellen Bauabschnitt vom Calor Carré bis nach Ratingen Süd beginnen die Stadtwerke am Montag, 17. Januar, mit der Verlegung der Fernwärme-Hauptzuleitung von der Westtangente aus bis hin zum neuen Wohngebiet Felderhof-Quartier auf dem Gelände der ehemaligen Spiegelglasfabrik.

Der Ausbau startet mit dem ersten Teilstück an der Westtangente auf Höhe der Hausnummer 31. Dort werden die neuen Leitungen an das bis dorthin bereits vorhandene Fernwärmenetz abgezweigt und zunächst bis zum Kreuzungsbereich Volkardeyer Straße verlegt. Die Westtangente wird in dem Bereich zwischen Volkardeyer Straße und Westtangente 31 für die Zeit der Baumaßnahme zu einer Einbahnstraße.