Energieversorger in Kamp-Lintfort : Stadtwerke feiern das 25-jährige Jubiläum mit Aktionen

Andreas Kaudelka ist Geschäftsführer der Stadtwerke. Er sagt: „Die Versorgungswirtschaft hat tiefgreifende Veränderungen erfahren.“ Foto: SWKL/Bettina Engel-Albustin / fotoage

Kamp-Lintfort Der Energieversorger startet mit einer Verlosung für Geburtstagskinder des Jahrgangs 1997, die heute in Kamp-Lintfort leben. Weitere Aktionen und Überraschungen sollen im Jahresverlauf folgen.

Die Stadtwerke Kamp-Lintfort feiern das 25-jährige Bestehen. 1997 gaben die Stadt Kamp-Lintfort mit Bürgermeister Christoph Landscheidt und die RWE Energie AG Essen die Gründung des neuen Querverbundunternehmens bekannt. Im Jahr davor hatte es viele Abstimmungsgespräche gegeben, damit die Gesellschaft in eine erfolgreiche Zukunft starten konnte. Die Stadt Kamp-Lintfort ist heute mit 51 Prozent Mehrheitsgesellschafter. Seit der Gründung beliefern die Stadtwerke ihre Kunden mit Strom, Gas und Wasser.

Im Jahr 2007 sei mit der Tochtergesellschaft Stadtwärme Kamp-Lintfort auch die Lieferung von „umweltfreundlicher“ Fernwärme dazugekommen, teilt der Energieversorger in einer Pressemitteilung mit. „Zahlreiche Kamp-Lintforter sind seit Bestehen der Stadtwerke unsere Kunden und für diese Treue möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken“, betont Andreas Kaudelka, Geschäftsführer der Stadtwerke Kamp-Lintfort. Die Stadtwerke blicken auf 25 ereignisreiche Jahre zurück. Die GmbH sei in dieser Zeit stetig gewachsen. Das inzwischen 65-köpfige Team habe die Stadt stets sicher mit Energie, Wärme und Trinkwasser versorgt.

„Die Versorgungswirtschaft hat seit Gründung unserer Gesellschaft tiefgreifende Veränderungen erfahren. Die vielen Herausforderungen konnten wir jedoch am Ende immer gemeinsam erfolgreich meistern. Unsere Stärke war und ist die lokale Verbundenheit und der persönliche Vor-Ort-Service. Wir möchten unser Jubiläumsjahr daher zum Anlass nehmen, mit den Bürgerinnen und Bürgern noch stärker in Kontakt zu treten. Dazu planen wir verschiedene Überraschungen für die Stadtwerkekunden“, erklärt Geschäftsführer Kaudelka weiter. So würden die Stadtwerke Kamp-Lintfort weiterhin Kultur, Sport, Bildung und Soziales fördern. So unterstützen die Stadtwerke beispielsweise das Kammermusikfest Kloster Kamp.

Im Jubiläumsjahr finden außerdem unterschiedliche Aktionen und Veranstaltungen statt, so ein Online-Gewinnspiel in den Sommerferien und weitere Mitmachangebote im Laufe des Jahres. „Zum Auftakt möchten wir den Geburtstagskindern des Jahrganges 1997, die heute in Kamp-Lintfort leben, eine Freude bereiten. Wir verlosen unter den Geburtstagskindern 25 Wertgutscheine der Werbegemeinschaft Kamp-Lintfort im Wert von je 25 Euro“, sagt Bert Buschmann Vertriebsleiter der Stadtwerke.