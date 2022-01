Ratinger Jobs : Zahl der Beschäftigten auf Höchststand

Ratingen Ratingen ist als Arbeitsstandort attraktiver denn je. Wirtschaft und Politik wollen aus Einpendlern mehr Einwohner machen, doch dies gelingt nur bedingt. Im Stadtteil Ost könnte dies mit Hilfe eines neuen Bauprojektes funktionieren.

Zielgerichtete Wohnungspolitik in Ratingen ist seit vielen Jahren ein Sorgenkind. Der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum ist groß. Olaf Tünkers, der Vorsitzende des Unternehmensverbandes Ratingen (UVR), betonte, dass man aus Einpendlern mehr Einwohner machen müsse – was bisher nur bedingt gelingt.

Die aktuelle 28. Ausgabe des Statistischen Jahrbuchs der Stadt passt da mit einer Kernaussage trefflich ins Bild. Mit 45.769 Beschäftigten erreichte die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort Ratingen im Jahr 2020 einen neuen Höchststand. Davon arbeiteten am Wohnort 33.213 Menschen.

Das Ziel ist klar: Man will mehr Menschen in der Stadt halten, ihnen einen neuen Lebensmittelpunkt anbieten. Und es gibt Lichtblicke: Die Planungen sind sehr konkret und sollen für einen Infrastruktur-Schub im Stadtteil sorgen. Insgesamt rund 130 Wohnungen verschiedener Größe sollen in Ratingen Ost auf dem Gelände der ehemaligen Maschinenfabrik an der Homberger Straße entstehen. 25 Prozent des neu geschaffenen Wohnraums (bezogen auf die Gesamtfläche) müssen sozial gefördert sein.