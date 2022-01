Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenz tendiert gegen 500

Kreis Mettmann Einen Todesfall und wieder mehr als 300 Neu-Infizierte meldet das Kreisgesundheitsamt Mettmann für Mittwoch. Weit mehr als 5000 Vakzin-Dosen sind für Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen gespritzt worden.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Mittwoch kreisweit 3737 Infizierte erfasst, 131 mehr als am Dienstg. Davon leben in Erkrath 399 (+24; 39 neu infiziert), in Haan 179 (+3; 15 neu), in Heiligenhaus 173 (-1; 14 neu), in Hilden 377 (+21; 34 neu), in Langenfeld 353 (+32; 43 neu), in Mettmann 329 (+15; 21 neu), in Monheim 355 (+11; 19 neu), in Ratingen 731 (-2; 46 neu), in Velbert 633 (+21; 55 neu) und in Wülfrath 208 (+7; 14 neu).