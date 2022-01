Einsatz der Polizei : Hausbewohner ertappt Einbrecher auf frischer Tat

Eggerscheidt Bei Tatentdeckung flohen die Männer unmittelbar fußläufig über den rückwärtigen Garten und entfernten sich unerkannt auf einem parallel zur Straße Kesselsströttchen verlaufenden Feldweg in Richtung der Autobahn A3.

(RP) Am Montagnachmittag hat ein 42-jähriger Ratinger einen Einbruchdiebstahl in sein Einfamilienhaus an der Stichelshecke in Eggerscheidt verhindert. Er überraschte die Einbrecher bei der Tatbegehung. Die Männer flohen unerkannt und konnten trotz einer Nahbereichsfahndung nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.