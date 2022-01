Studium in Heiligenhaus : Campus: Angebote für Oberstufen-Schüler

Beim 3D-Workshop können Schüler die Arbeit im Bereich Maschinenbau und Konstruktion näher kennenlernen. Foto: RP/CVH

Heiligenhaus Nach corona-bedingter Pause im Vorjahr setzt der Campus wieder auf Präsenzangebote für künftige Informatiker und Ingenieure. In aller Vorsicht.

Wie sieht eine Hochschule von innen aus? Wo ist der Unterschied zwischen einer Übung und einem Praktikum und was kann man im Informatik- und Ingenieurstudium eigentlich lernen? Am Mittwoch, 19. Januar und am Donnerstag, 20. Januar gibt es am Campus Velbert/Heiligenhaus (CVH) Antworten auf diese Fragen. MINT-interessierte Schülerinnen und Schüler sind eingeladen sich über das Studienangebot am CVH zu informieren und probehalber an ausgewählten Veranstaltungen teilzunehmen.

„Wir ermöglichen den Schülerinnen und Schülern an diesen Tagen das Hochschulleben kennen zu lernen, um eine geeignete Studienwahl treffen zu können“, erklärt Organisatorin Christine Heinrichs. „Wir stellen dabei nicht nur den Campus mit verschiedenen Laboren und Arbeitsräumen vor, sondern erklären auch, was man hier im Studium macht und laden alle Teilnehmenden zum Ausprobieren ein: Neben einem Programmierworkshop wird auch eine Übung zum 3D-Druck angeboten sowie ein Löt-Kurs. So können die Schülerinnen und Schüler erfahren, welche Fähigkeiten im Ingenieur- und Informatikstudium gefordert werden und ob man Spaß an den Aufgaben hat.“

INFO Perspektive am Standort Campus Heiligenhaus⇥RP-AF: Blazy Foto: Blazy, Achim (abz) Im Jahr 2009 wurde der Campus als Außenstandort der Hochschule Bochum gegründet. Ein Ziel: regionale Nachwuchsförderung. Er bietet aktuell Raum für 13 Professoren, weitere Wissenschaftler und 350 Studierende.

Die Angebote richten sich an Schülerinnen und Schüler der Oberstufe. Das bedeutet im Vorfeld aber auch: Nachdenken über Möglichkeiten und Organisation. Das hat sich in den inzwischen knapp zwei Jahren Pandemie-Erfahrung als nicht so einfaches Unterfangen herausgestellt. Denn es war nicht möglich, auf üblichen Wegen, wie Ausbildungsmessen, für die Campus-Angebote zu werben.

Jetzt nimmt man einen neuen Anlauf. „In der Vergangenheit war es so, dass wir 60 bis 80 Besucher an den beiden Tagen hatten“, sagt Heinrichs. In dem Umfang wird sich das diesmal corona-bedingt nicht bewegen können. „Wir konnten im Prinzip erst kurz vor Weihnachten damit beginnen, auf die Angebote aufmerksam zu machen. Aber: „Es gibt noch freie Plätze. Wir rechnen mit insgesamt 40 bis 60 Teilnehmern.“

Die Vorbereitung reicht bis in den Herbst vergangenen Jahres zurück: „Wir stimmen den Termin ab mit den Projekttagen regelmäßig kooperierender Schulen, das sind die Gesamtschule Heiligenhaus und die gesamtschule Velbert“, sagt Heinrichs. Aus Heiligenhaus sind aktuell 20, aus Velbert 16 Schüler angemeldet, jeweils als Gruppe. Zugang haben die Schüler zu de „3-G-Bestimmungen“ plus Schülerausweis.