Schulen in Ratingen und Heiligenhaus : SPD: Massiver Unterrichtsausfall an Schulen

Ratingen/Heiligenhaus Insgesamt sind in NRW im Schuljahr 2018/2019 etwa 3,3 Millionen Unterrichtsstunden ausgefallen.

(RP/kle) Viele Schulen in Heiligenhaus und Ratingen leiden unter massivem Unterrichtsausfall . Das zeigt die Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der SPD-Fraktion im Landtag NRW. Das Schulministerium hat auf Anfrage der Sozialdemokraten eine Aufstellung zum Ausfall von Stunden herausgegeben, die auf einer flächendeckenden Erhebung basiert. An der Anne-Frank-Grundschule in Ratingen sind im Schuljahr 2018/19 beispielsweise 6,8 Prozent der Stunden ersatzlos ausgefallen. An der Friedrich-Ebert-Realschule waren es 10,7 Prozent. Am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium lag die Unterrichtsausfallquote bei 4,9 Prozent. Insgesamt sind in NRW im Schuljahr 2018/2019 etwa 3,3 Millionen Unterrichtsstunden ausgefallen. Für das Schuljahr 2019/2020 liegen die Daten aufgrund der Corona-Pandemie nur unvollständig vor.

Besonders auffällig sei in der Erhebung die ungleiche Belastung der Schulformen, sagt Müller-Witt. Haupt-, Real- und Gesamtschulen hätten häufig einen weitaus höheren Ausfall an Schulstunden zu beklagen als Gymnasien. Diese Diskrepanz zeige sich in der Region nicht nur an den Ratinger Beispielen. Auch in der Gesamtschule Heiligenhaus fielen demnach 5,5 Prozent der Stunden aus. Am Immanuel-Kant-Gymnasium seien es hingegen nur 3,5 Prozent. Schulen in benachteiligten Vierteln seien ebenfalls häufiger von Unterrichtsausfall betroffen.