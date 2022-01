Fußball, Bezirksliga : Reuter macht der SSVg wieder Mut

Daniel Reuter hat acht Wochen Vorbereitungszeit. Foto: Achim Blazy (abz)

Heiligenhaus Daniel Reuter, der neue Trainer der SSVg Heiligenhaus, versprüht Zuversicht beim Bezirksliga-Schlusslicht, das in der Rückrunde noch das Wunder vom Klassenerhalt schaffen will. Personell hat sich etwas getan.

Von Werner Möller

Mit einem verstärkten Kader geht es für die SSVg Heiligenhaus am 3. März in die Bezirksliga-Rückrunde. Zu verlieren gibt es eigentlich nichts mehr. Der Fußball-Traditionsklub steht abgeschlagen am Tabellenende, und bis zum rettenden zwölften Tabellenplatz, der allerdings auch noch den Abstieg bedeuten könnte, sind es schon neun Punkte Rückstand. Dennoch, der am Ende der Hinrunde neu verpflichtete Trainer Daniel Reuter, der 37-Jährige ist Ur-Unterrather, er lebt aber schon geraume Zeit in Wuppertal, sieht das alles locker: „Wir haben jetzt acht Wochen Zeit, uns auf die Rückrunde vorzubereiten. Darauf freuen wir uns.“

Nicht mehr dabei sind Erkan Güwenarslan und Mustafa Ali-Khan, beide wollen eine lange Fußball-Pause einlegen. Aber drei Zugänge stehen schon fest. Vornean der Heimkehrer Enez Aktas, der 28-jährige Abwehrspezialist spielte zuletzt beim Landesligisten SG Unterrath. Vom SSV Sudberg kommt zudem Max Marker, ein 29 Jahre alter „Zehner“, und vom FC Langenfeld der Außenspieler Can Yilderim (21). Am 18. Januar beginnt die Rückrunden-Vorbereitung, viermal wird in der Woche trainiert. Dann erscheinen sechs Testspieler. „Wen wir letztlich nehmen, wird erst später festgelegt“, so Reuter, der sich dabei mit seinem Co-Trainer Ali Sreij bespricht. Er ist auch neu dabei, die beiden haben einst bei der Fortuna in der A-Jugend-Bundesliga zusammen gespielt. Sreij ist 37 Jahre alt, der gebürtige Libanese könnte auch aktiv mitspielen, aber daran wird derzeit nicht gedacht.