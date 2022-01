Pandemie im Kreis Mettmann : Gefälschte Corona-Papiere im Darknet

Das gelbe Impfbuch ist leicht zu fälschen.

Mettmann Genesenen-Bescheinigungen des Kreisgesundheitsamtes Mettmann samt PCR-Tests gibt es für 75 Euro zu kaufen. Die Kreispolizei hat ein Strafverfahren eröffnet und ermittelt.

Von Dirk Neubauer

Im Darknet versteckt sich die Unterwelt des Internets. Dort gibt es – mit ein wenig digitaler Ortskenntnis und den richtigen Empfehlungen – alles zu kaufen: Waffen, Drogen, Falschgeld – und seit einigen Wochen auch gefälschte Genesenen-Nachweise des Kreisgesundheitsamtes Mettmann, samt dazu passendem, korrekt datiertem, positivem PCR-Test. Namentlich ausgestellt, gültig in ganz Deutschland – wie der Anbieter wirbt.

Damit fertigt jede Apotheke die entsprechenden QR-Codes an. Und so umgehen Corona-Leugner, Schwurbler und Impfgegner problemlos alle 2G- oder 3G-Regeln, ohne sich das grundlos verhasste Vakzin spritzen lassen zu müssen. Die in dem Text als „hochauflösend“ angepriesenen Fälschungen werden offenbar per Scanner und Grafikprogramm nach einer echten Vorlage erstellt. Das Versprechen an die illegale Kundschaft: Für sechs Monate Ruhe vor der Corona-Diktatur, wie Skeptiker den Respekt vor der Gesundheit der Mitbürger zu bezeichnen pflegen. Dafür werden 75 Euro aufgerufen. Zahlbar in Kryptowährung wie etwa Bitcoins, die als digitale Zahlungsmittel nur schwer nachfolgbar sind.

Info Das zweite „G“ steht für „genesen“ Genesen Seit dem 3. Mai 2021 sind vollständig Geimpfte und Genesene gleichgestellt. Grund dafür ist, dass von geimpften und genesenen Menschen keine größere Gefahr ausgeht als von negativ getesteten Menschen. Daher müssen Geimpfte und Genesene auch die selben Rechte erhalten. Die Gleichstellung gilt vorallem beim Zugang zu Einrichtungen oder bei der Nutzung von Angeboten. Hierfür stellt der Kreis Bescheinigungen aus.

Ein aufmerksamer RP-Leser hatte die Redaktion anonym darauf aufmerksam gemacht. Bereits vor einigen Tagen haben wir die Mail mit den dubiosen Links an die Kreispolizei Mettmann übergeben. Dort bestätigt nun eine Sprecherin: „Wir haben ein Strafverfahren eingeleitet und mit Ermittlungen begonnen.“ Dazu gehört an erster Stelle eine Ermittlung der Internetadressen des unter einem Decknamen auftretenden Anbieters.

Bildschirmfoto: Mettmanner Bescheinigungen im Angebot. Foto: Dirk Neubauer

Im Kreisgesundheitsamt waren die Verantwortlichen bei Nachfrage überrascht, was es denn digital so alles in den Weiten des World Wide Web zu kaufen gibt. Bislang gehöre es zu den täglichen Aufgaben der Mitarbeitenden, auch Anfragen von Polizei und Ordnungsämtern zu beantworten. Die Beamten melden sich, sobald ihnen bei Kontrollen der Verdacht hochkommt, ihnen könnte gefälschte Papiere gezeigt werden. Dabei seien bislang zehn mutmaßlich gefälschte Impfausweise und zwei illegale Genesenen-Bescheinigungen bekannt geworden, erklärte eine Kreissprecherin auf Nachfrage.

Die gelben Impfausweise stehen bereits seit Monaten unter Verdacht, besonders leicht zu fälschen zu sein. Sie waren eigentlich ja auch nur als eine Art Merkbuch für die Besitzer gedacht. Dort ist nur ein Minimum an Informationen enthalten: das Datum der Impfung, Name und Charge des Impfstoffs, Name der Krankheit, der geimpften Person mit Geburtsdatum und Name und Anschrift des Arztes. Eine Signatur bestätigt das alles korrekt gelaufen ist.