Ratinger Heimatverein : Jonges starten ihr Jahresprogramm

Ratingen Ausflüge, Besichtigungen, Führungen, Reisen, Wanderungen und Traditionveranstaltungen wie das Biwak und die Verleihung der Dumeklemmerplakette sind geplant. Richtig los geht es im März.

Natürlich schwang bei allen Planungen immer auch die bange Frage mit, wie sich die Corona-Pandemie in den nächsten Monaten entwickeln wird. Schließlich hat das Virus schon im Vorjahr das Veranstaltungsprogramm der Jonges durcheinander gewirbelt und zeitweise kräftig ausgedünnt. In realistischer Voraussicht wurden deshalb für Januar und Februar kaum Veranstaltungen angesetzt, und die optimistisch für Ende Februar geplante beliebte Karnevalsfeier „Jecke Jonges fiere“ musste bereits abgesagt werden. So hoffen die Jonges, im März mit ihren Ausflügen, Besichtigungen, Führungen, Reisen, Wanderungen und anderen Veranstaltungen wieder richtig loslegen zu können.

Ziele Die Pflege heimatlichen Brauchtums und die Förderung alten Kulturgutes, die Bewahrung Ratinger Mundart, die Erhaltung historischer Gebäude, die Erinnerung an Geschichte und Legenden der Heimatstadt so wie die Förderung der Geselligkeit

Ob Bildung, Unterhaltung, Heimatkunde, Historie, aber auch Kunst, Kultur und gemütliches Beisammensein: Das Jahresprogramm der Jonges für 2022 hat wieder für jeden Geschmack und jede Vorliebe etwas parat. Damit auch berufstätige Mitglieder öfter teilnehmen können, wurden mehr Angebote auf Samstage uns Sonntage gelegt. Bei der Familienwanderung nach Gut Aue im Mai und dem erstmals durchgeführten Familienfest am Blauen See im August ist die Teilnahme von Kindern ausdrücklich erwünscht.

Im Juni ist eine Viertagesfahrt nach Ostfriesland geplant mit Besichtigung der Meyer-Werft in Papenburg, einem Besuch der Seehundstation in Norddeich und vieles mehr. Im September geht es auf eine Wochentour nach Masuren und Ostpreußen (unter anderem Stettin, Danzig, Westerplatte, Bernsteinküste, Marienburg).Tagesfahrten etwa zum Deutschen Wetterdienst in Offenbach oder zum Keukenhof gehören ebenso zum Ausflugsprogramm wie Exkursionen in heimische Gefilde: etwa durch den Poensgenpark, zu Kirchen in Essen-Werden, auf Spurensuche in Düsseldorf, Atelierbesuche oder eine Nachtwächtertour durch die Ratinger Altstadt.