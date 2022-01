Einsatz in Heiligenhaus : Feuerwehr rettet Seniorin aus verqualmtem Haus

Ein Löschfahrzeug an der Einsatzstelle an der Freiherr-vom-Stein-Straße. Foto: RP/Feuerwehr Heiligenhaus

Heiligenhaus Feuer in einem Weidenkorb war die Brandursache, Rauchmelder und aufmerksame Nachbarn retteten einer schlafenden Hausbewohnerin das Leben.

(RP/köh) Den Hergang eines Einsatzes, der am Ende glimpflich ausging, schildert Feuerwehrchef Nils Vollmar. Am frühen Dienstagmorgen brannte es in einem Einfamilienhaus an der Freiherr-vom-Stein-Straße. Rauchwarnmelder machten Nachbarn auf den Brand aufmerksam – „das Feuer wäre sonst lange Zeit unentdeckt geblieben. Die Feuerwehr schlug ein Fenster ein und rettete eine Person aus der Brandwohnung“, sagt Vollmar.