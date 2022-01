Unterrichtsausfall in Korschenbroich : So viele Stunden fielen 2018/19 an den Schulen aus

Leere Klassenzimmer gab es an Korschenbroicher Schulen auch im Schuljahr 2018/19. Wie viele Unterrichtsstunden an den sechs Grundschulen und den weiterführenden Schulen seinerzeit ausfielen, veröffentlichte die Landesregierung auf eine Kleine Anfrage hin. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Korschenbroich Auch an den Korschenbroicher Schulen fallen Unterrichtsstunden ersatzlos aus. Wie viele es im Schuljahr 2018/19 exakt waren, beantwortete die Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der SPD für gesamt NRW. So war der Unterrichtsausfall in Korschenbroich.

Von Bärbel Broer

An der Grundschule in Glehn sind im Schuljahr 2018/19 insgesamt 3,7 Prozent der Stunden ersatzlos ausgefallen. An der Gemeinschaftsgrundschule Gutenberg in Kleinenbroich waren es 3,5 Prozent. Das ist der Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage zweier SPD-Landtagsabgeordneten zu entnehmen.

Marcel Knuppertz aus Korschenbroich, der für die SPD bei der Landtagswahl im Wahlkreis 46 (Korschenbroich, Kaarst, Jüchen und Meerbusch) kandidiert, fordert daher, die Schulen personell besser auszustatten. Wie aus den Antworten der Landesregierung weiter hervorgeht, lag der ersatzlose Unterrichtsausfall an der Grundschule Herrenshoff bei 2,9 Prozent, an der Andreas-Schule bei 2,9 Prozent und an der Grundschule Liedberg bei 2,6 Prozent. Die Maternus Grundschule hatte einen Unterrichtsausfall von 2,1 Prozent.