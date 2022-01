Kreis Kleve : Bericht: So viel Unterricht fällt aus

Unterrichtsausfall ist ein Ärgernis an vielen Schulen. Foto: dpa/Caroline Seidel

Kreis Kleve Aus der Antwort auf eine kleine Anfrage im NRW-Landtag ist ersichtlich, wie viel Unterricht an den Schulen im Kreis Kleve ersatzlos gestrichen wird. SPD-Landtagskandidatin Christin Becker fordert eine bessere personelle Ausstattung.

Die weiterführenden Schulen mit dem geringsten Unterrichtsausfall im Gelderland sind nach Aussage einer Statistik des NRW-Schulministeriums die Sekundarschule Niederrhein in Geldern und das Gymnasium Straelen. Die mit dem höchsten Unterrichtsausfall die Gesamtschule Kevelaer-Weeze und das Kardinal-von-Galen-Gymnasium, beide in Kevelaer. In der Gesamtschule Kevelaer-Weeze fielen im Schuljahr 2018/19 2,7 Prozent und 2019/20 sogar 6,4 Prozent des Unterrichts aus, am Kardinal-von-Galen-Gymnasium waren es 2018/19 3,6 Prozent und 2019/20 3,4 Prozent. Die Sekundarschule Niederrhein meldete für 2018/19 1,8 Prozent und 2019/20 nur 0,3. Das Gymnasium Straelen liegt 2018/19 bei 3,2 Prozent und 2019/20 bei 1,9 Prozent.

Die schwarz-gelbe NRW-Landesregierung hat die Schulen verpflichtet, ausfallenden Unterricht zu melden, die SPD-Fraktion im Landtag hat die Zahlen jetzt abgefragt. Weil es aber Corona mit allen schulischen Unwägbarkeiten gegeben hat, beziehen sich die Zahlen nur auf das Schuljahr 2018/19 und das erste Halbjahr 2019/20. Schulscharf dargestellt ist auch nur jener Unterricht, der ersatzlos ausfällt.

Unterrichtsausfall ist nicht nur für Eltern ein Ärgernis. Zum einen gibt es Unterricht, der ausfällt und dann fachfremd – sagen wir Mathe statt Englisch – gegeben wird. Auch gibt es die berühmte „Kollegin“ EVA: das „eigenverantwortliche Lernen“ in der Klasse. Ein Unterricht, der allerdings nur in der Oberstufe möglich ist. Und dann ist da noch der ersatzlos ausfallende Unterricht, der jetzt in der Statistik dargestellt wird.

Im Landesvergleich schneiden die Schulen im Gelderland im Schuljahr 2018/19 besser ab als der Durchschnitt. Landesweit liegen die Hauptschulen beim ersatzlosen Ausfall bei 4,9 Prozent des Unterrichts, genauso wie die Realschulen. Für die Gesamtschulen stehen 5,7 Prozent ersatzlos ausgefallener Unterricht in der Liste und für die Gymnasien 3,5 Prozent. Zum Vergleich: Im für den Niederrhein zuständigen Regierungsbezirk Düsseldorf sind es 5,6 Prozent bei Hauptschulen, 5,2 Prozent bei Realschulen, 6,3 Prozent bei Gesamtschulen und 3,3 Prozent am Gymnasium.

Christin Becker, Landtagskandidatin der SPD für den Nordkreis Kleve, fordert angesichts der Zahlen, die Schulen personell besser auszustatten. Besonders auffällig sei in der Erhebung die ungleiche Belastung der Schulformen, sagt Becker. Haupt-, Real- und Gesamtschulen hätten häufig einen weitaus höheren Ausfall an Schulstunden zu beklagen als die Gymnasien. „Auch hier in der Region zeigen sich solche Diskrepanzen. So fielen in der Gesamtschule am Forstgarten in Kleve im Schuljahr 2018/2019 fünf Prozent der Stunden aus. Am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in Kleve waren es nur 1,7 Prozent der Stunden“, sagt Becker.

Timo Bleisteiner, Direktor des von Becker zitierten Klever Stein-Gymnasiums, erklärte auf Anfrage, dass auch seine Schule in den besagten Zeiträumen keine Vollbesetzung gehabt habe. Man sei bemüht, in den 5. und 6. Klassen und der Sekundarstufe I möglichst keinen Unterricht ersatzlos ausfallen zu lassen. „In dieser Stufe wird in aller Regel durchgängig vertreten“, so Bleisteiner. In der Oberstufe versuche man, höchstens anfallenden Nachmittagsunterricht ausfallen zu lassen. Aber letztlich sei man da auch abhängig von der Lage im Kollegium – sprich, wie viele Kollegen wegen Krankheit ausfallen. Das bestätigt auch Rose Wecker, Leiterin der Gesamtschule am Forstgarten. Der Krankenstand sei letztlich entscheidend. Wenn viele Kollegen ausfallen, könne man das manchmal nicht mehr auffangen, so die Schulleiterin. Wecker verweist darauf, dass man verschiedene Systeme mit Ganztags- und Halbtagsunterricht auch nur schlecht vergleichen könne – erst Recht bei einer Schule, die noch im Aufbau begriffen sei, beispielsweise mit einer noch nicht kompletten Oberstufe. „Man muss diese fünf Prozent dann auch zu der Gesamtmenge an Unterricht, die wir bieten, in Relation setzen“, sagt Wecker.

Auch über Unterrichtsausfall an Grundschulen im Kreis Kleve gibt der Bericht der Landesregierung Auskunft. Hier zitiert Becker die Freiherr-von-Motzfeld-Grundschule Pfalzdorf mit einer Ausfallquote von 10,0 Prozent im Schuljahr 2018/2019. Für Grundschulen mit ihren vergleichsweise kleinen Lehrerkollegien ist es häufig nicht einfach, Unterricht ersetzen zu können. Den höchsten Ausfallwert verzeichnete die St. Martini-Schule in Veert 2018/2919 mit 5,2 Prozent, erreichte im Folgejahr aber mit 0,8 einen der besten Werte überhaupt. Im Großen und Ganzen liegen die Grundschulen aber bei vergleichsweise geringen Werten mal bei vier, eher aber um die zwei, oft auch unter nur einem Prozent.