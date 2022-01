Verkehr in Ratingen : Mehr Sicherheit für Radfahrer

Ratingen Die CDU schlägt zwei einfache Maßnahmen für Ratingen West und Mitte vor. Darüber soll in den entsprechenden Bezirksvertretungen beraten werden.

Sowohl der Radweg als auch die drei Einfahrten zur AHI-Veranstaltungshalle, zum Gewerbegebiet und zum Babymarkt seien stark frequentiert und dabei schlecht einsehbar, so die CDU . Hier kämen Radler zum Teil mit höherer Geschwindigkeit von der Süd-Dakota-Brücke und es komme immer wieder zu gefährlichen Situationen, weil ein- oder ausfahrende Fahrzeuge die Radler zu spät wahrnehmen. „Durch die auffallende Markierung und das zusätzliche Verkehrsschild versprechen wir uns eine erhebliche Verbesserung der Sicherheit”, so Hans Rau, CDU-Sprecher im Bezirksausschuss Ratingen-West.

Der zweite Vorschlag betrifft den Kreuzungsbereich der Lintorfer Straße mit der Werdener- und der Grabenstraße in der Innenstadt. Die Lintorfer Straße ist hier für den Fahrzeug-Verkehr als Einbahnstraße angelegt, Radler können sie in beide Richtungen nutzen. „Regelmäßig kommt es für Radfahrende auf der engen Straße stadtauswärts an der Kreuzung zu gefährlichen Situationen, da Fahrzeuge, die in die Lintorfer Straße einfahren, die entgegenkommenden Radfahrer zu spät erkennen”, meint CDU-Sprecher im Bezirksausschuss Ratingen-Mitte, Gerold Fahr.