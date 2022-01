Neues Programm : Im Tragödchen steigt der FC Bayern München ab

Ratingen Das Tragödchen blickt schon mal auf das laufende Jahr. Und wenn man den Vorhersagen glauben mag, kann das nur gut werden. Allerdings würde dann im Tragödchen auch nichts mehr schief laufen.

Musikalisch präsentiert die Tragödchen Band die neuesten Hits von Roberto Blanco oder „These boots are made for walking“ (Nancy Sinatra), „Chasing Cars“ (Snow Patrol), „Calm after the storm“ (The Common Linnets), „Bitte bleib bei mir“ (Element of Crime), „Bye bye“ (Sarah Connor), „Nights in white Satin“ (Moody Blues) und „Crazy little thing called love“ (Queen).