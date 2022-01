Omikron-Variante setzt sich durch : Inzidenz im Kreis Mettmann steigt – jetzt über 450

Kreis Mettmann 331 Neuinfektionen meldet das Gesundheitsamt am Dienstag. Die Inzidenz steigt um 36,7 Punkte an. Unser Überblick über die aktuellen Corona-Zahlen

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis am Dienstag 3702 (+259) Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Davon leben in Erkrath 375 (+20, 31 neu infiziert), in Haan 176 (+6, 18 neu), in Heiligenhaus 174 (+5, 16 neu), in Hilden 356 (+25, 39 neu), in Langenfeld 321 (+7, 27 neu), in Mettmann 314 (+17, 25 neu), in Monheim 344 (+17, 25 neu), in Ratingen 733 (+18, 62 neu), in Velbert 612 (+48, 74 neu) und in Wülfrath 201 (+12, 14 neu). Das Gesundheitsamt meldet am Dienstag insgesamt 331 Neuinfektionen.