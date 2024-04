Noch ein Engpass in Ratingen Straße „Zum Schwarzebruch“ wird komplett gesperrt

Die K31 wird deshalb ab dem 6. Mai für voraussichtlich einen Monat voll gesperrt. Die Sperrung erstreckt sich über 100 Meter. Der Verkehr wird in diesem Zeitraum aus beiden Richtungen über die Eggerscheidter Straße, Bahnhofstraße, Am Sondert und Mülheimer Straße geleitet. Die Umleitung führt über Hösel und wird ausgeschildert. Insgesamt werden rund 200.000 Euro in die Instandsetzung investiert.