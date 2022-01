Wegen Baustelle zum Holz-Energiezentrum : Thyssenstraße in Dinslaken wird zur Einbahnstraße

Thyssenstraße in Dinslaken wird zur Einbahnstraße

Dinslaken Die Baustellenführung auf der Thyssenstraße zur Verlegung der Fernwärmeverbindungsleitungen für das Dinslakener Holz-Energiezentrum (DHE) ändert sich ab Montag, 10. Januar.

Die Baustellenführung auf der Thyssenstraße zur Verlegung der Fernwärmeverbindungsleitungen für das Dinslakener Holz-Energiezentrum (DHE) ändert sich ab Montag, 10. Januar. Verkehrsteilnehmer können dann die Thyssenstraße nur noch in Richtung Norden von der Kreuzung Otto-Brenner-Straße und Drei Eichen aus vollständig befahren, es gilt eine Einbahnstraßenregelung zwischen der Kreuzung bis zur Einfahrt zur DHE-Baustelle. In der Gegenrichtung ist die Thyssenstraße zwischen der Hausnummer 122 und der südlichen Einmündung in die Otto-Brenner-Straße gesperrt.