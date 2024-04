Benachrichtigungen gehen Anfang Mai raus Vorbereitungen für Europawahl laufen in Ratingen

Die Vorbereitungen für die Europawahl am 9. Juni laufen bereits im Hintergrund. Frank Meißner, Teamleiter Wahlen in Ratingen, möchte das Briefwahlbüro im Rathaus bereits am 6. Mai öffnen. Ob das zu diesem Termin klappt, ist noch nicht sicher. Wie die Kreisverwaltung in Mettmann erklärt, sind die Stimmzettel aktuell noch in der Druckerei. Sobald sie eingetroffen sind, werden sie auf die einzelnen Städte verteilt. Wenn alles gut läuft, könnten die Stimmzettel bis zum 6. Mai in Ratingen eingetroffen sein, wenn nicht, kann das Briefwahlbüro erst später öffnen.