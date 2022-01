Corona-Lage : Omikron breitet sich rasant im Kreis Mettmann aus

Kreis Mettmann Bei jedem drittem Neuinfizierten im Kreis Mettmann weisen Mediziner die hochansteckende Coronavirus-Variante nach. Schon in wenigen Tagen wird Omikron in unsere Region vorherrschen, glauben Experten.

Die Omikron-Variante ist im Kreis Mettmann auf dem Vormarsch. Ein Blick auf die Fälle in den vergangenen sieben Tagen zeigt, dass jeder dritte PCR-Test auf die hochansteckende Variante ausschlägt. Eine Woche zuvor war es nur jeder fünfte, Ende Dezember jeder zehnte. Wenn es so weiter geht, ist Omikron schon in wenigen Tagen die dominierende Variante in Hilden, Haan und den anderen Städten der Kreises Mettmann. „Die Auswirkungen der Feiertage werden mit dem Schulstart und der Wiederaufnahme der Pooltestungen ihre Auswirkungen erst in den kommenden Tagen deutlich werden lassen“, erklärt Kreissprecherin Katharina Krause.