Verfolgungsjagd in Ratingen West : Flucht vor Polizei endet vor Baum

Verfolgungsjagd in Ratingen West

Ratingen West Ein 19-Jähriger aus Düsseldorf war ohne Führerschein mit dem Auto des Vaters unterwegs. Der Wagen ist nun Totalschaden. Der Schaden wird auf 18.000 Euro geschätzt.

(RP) Ein 19-jähriger Düsseldorfer flüchtete in der Nacht zu Montag mit einem 3er BMW vor einer Polizeikontrolle auf der Kaiserswerther Straße. Seine Flucht endete auf der Dieselstraße vor einem Baum. Sowohl der 19-jährige Fahrer, als auch sein 17-jähriger Beifahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Der BMW hat Totalschaden.

Gegen 2.20 Uhr befuhr eine Streifenwagenbesatzung die Kaiserswerther Straße in Richtung Düsseldorf . Hinter dem Kreuzungsbereich zur Westtangente / Am Roten Kreuz entschlossen sie sich, einen vorausfahrenden 3er BMW zu kontrollieren. Trotz mehrfacher Anhaltesignale setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort und beschleunigte stattdessen sein Fahrzeug, um sich einer Kontrolle zu entziehen.

Anschließend bog er mit seinem BMW nach links in die Dieselstraße ein. Im nachfolgenden Kreisverkehr reduzierte er zunächst seine Geschwindigkeit und setzte seine Flucht anschließend auf der Dieselstraße in Richtung Berliner Straße fort. In Höhe der Einmündung zur Benzstraße verlor der Fahrer die Kontrolle über sein wieder mit überhöhter Geschwindigkeit geführtes Fahrzeug bis er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der BMW kollidierte mit einem neben der Fahrbahn stehenden Baum, vor dem er stark beschädigt stehen blieb.