Notfallplan steht : Feuerwehr ist auf Omikron vorbereitet

In der Feuerwache Ratingen gibt es eine eigene Corona-Teststation. Feuerwehrchef René Schubert reicht Patrick Polkläser seinen Teststab. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Seit Beginn der Pandemie hat die Feuerwehr ihre Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen immer wieder vorausschauend angepasst. Deshalb musste auch jetzt nur an wenigen Stellen nachjustiert werden.

Die Omikron-Variante des Coronavirus breitet sich auch im Kreis Mettmann aus. Aufgrund der höheren Ansteckungsgefahr hat der Kreisfeuerwehrverband seine Vorsichtsmaßnahmen noch einmal angepasst. Denn Brandschutz und Rettungsdienst müssen auch in der Pandemie handlungsfähig sein.

Seit Beginn der Pandemie gibt es bei der Feuerwehr Ratingen eine interne Brandschutzanweisung, inzwischen in der 20. Version, wie Feuerwehrchef René Schubert erklärt. Immer wieder wurden die Vorgaben an die aktuelle Pandemielage angepasst. „Wir sind da gut aufgestellt“, sagt Schubert. Aber alle Vorsichtsmaßnahmen schützen nicht hundertprozentig vor Ansteckung oder Quarantäne. Seit Beginn der Pandemie waren allein bei der Feuerwehr Ratingen 200 Personen erkrankt oder mussten wegen Kontakten zu Infizierten in Quarantäne. Und gerade die Quarantäne ist es, die dem Feuerwehrchef Sorgen macht und nicht unbedingt mögliche schwere Erkrankungen, denn „alle sind schon geboostert“, sagt er.