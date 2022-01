Aus den Vereinen : Im „TV Med“ gemeinsam gesellig trainieren

Ratingen Der TV Ratingen startet mit zwei neuen Angeboten und belebt mit dem „TV Med“ sein Studio in Mitte wieder neu. Die Kurse „Zusammen fit“ und „Sport trifft Ernährungsberatung" sollen sich mit dem Bereich Rehasport verbinden.

Und trotzdem will der TV in diesem Monat etwas Neues schaffen: das TV Med im Studio Mitte. Lena Kreft erklärt: „Da der Sport zwischen den Jahren ja größtenteils pausiert, wollen wir ab Januar ein ganz neues Angebot im Studio Mitte auflegen, das wir nach dem zweiten Lockdown ja gar nicht mehr aufgemacht haben.“ Die Sportwissenschaftlerin des TV ergänzt: „Mit TV Med schaffen wir nun darin etwas Neues: einen kursorientierten Trainingsbereich, in dem wir mit einzelnen, festen Gruppen und festen Trainern an Geräten trainieren.“