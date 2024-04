Strafgefangener geflohen Gefangener flüchtet aus Klinik

Ein 21-jähriger Ratinger, der per Beschluss in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik in Essen untergebracht ist, flüchtete am Donnerstag, 4. April, gegen 18 Uhr während einer medizinischen Behandlung aus dem Essener Uni-Klinikum. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei sowie weitere Ermittlungen führten bislang nicht zum Auffinden des Mannes. Seit Donnerstag ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Zu dem entwichenen Strafgefangenen liegt die folgende Personenbeschreibung vor: männlich, 1,79 Meter groß, blonde Haare, blaue Augen, athletische Figur, auffälliges Tattoo mit dem Symbol „777“ am Hals (linke Seite). Die Polizei kann zum derzeitigen Zeitpunkt nicht ausschließen, dass der Gesuchte gewalttätig ist. Daher rät die Polizei dringend davon ab, den Ratinger anzusprechen. Vielmehr wird darum gebeten, die Polizei zu alarmieren, sofern der Gesuchte angetroffen wird. Hinweise zu seinem Aufenthaltsort nimmt die Polizei in Ratingen unter der Rufnummer 02102/99816210 sowie per Notruf unter der 110 jederzeit entgegen.