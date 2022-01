Corona-Lage im Kreis Mettmann : 13 Corona-Patienten auf der Intensivstation

Kreis Mettmann In Krankenhäusern werden 67 Corona-Patienten aus dem Kreisgebiet behandelt; davon 13 auf einer Intensivstation (8 unter Beatmung). Die Inzidenz steigt weiter. Unser Überblick über die Corona-Zahlen am Sonntag.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Sonntag 2354 Infizierte erfasst, 183 mehr als Silvester. Davon leben in Erkrath 220 (+31; 41 neu infiziert – alle Zahlen im Vergleich zu Silvester), in Haan 172 (+10; 18 neu), in Heiligenhaus 132 (+11; 24 neu), in Hilden 233 (+40; 58 neu), in Langenfeld 210 (+18; 38 neu), in Mettmann 176 (+13; 30 neu), in Monheim 188 (+/-0; 20 neu), in Ratingen 541 (+31; 76 neu), in Velbert 393 (+13; 46 neu) und in Wülfrath 89 (+16; 24 neu). Insgesamt meldet das Gesundheitsamt 375 Neuinfektionen seit Silvester.