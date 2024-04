Von Ratingen durchs Bergische Land Oldtimer starten im Mai mit der 12. Ratingen Classic

Zunächst fahren die Teilnehmer nach Tiefenbroich zur ersten Geschicklichkeitsprüfung. Bei cleanline car wash ist eine Sollzeitprüfung zu absolvieren. Anschließend erwartet das Oberschlesische Landesmuseum in Hösel die Teilnehmer zu einer weiteren Aufgabe. Weiter geht es über landschaftlich schöne Strecken zur Mittagspause in Haan. Ab 12 Uhr treffen die Teilnehmer im Altmann Autoland an der Düsseldorfer Straße 69-79 in Haan ein. Dort warten bereits zahlreiche Oldtimer, welche sich dort zu einem Treffen versammeln. Hier können sich die Fahrer und Beifahrer erholen und für die weitere Fahrt stärken.