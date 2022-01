Stimme der Wirtschaft : Vor der Landtagswahl genau hinschauen

Im Mai wird in Nordrhein-Westfalen gewählt – und es wird sich zeigen, ob es Kontinuität gibt oder ob es auch hier zu einem Machtwechsel kommt.

Das Jahr 2021 hat uns eine neue Bundesregierung gebracht, die nun – noch mitten in der Pandemie – Verantwortung übernehmen und auch unpopuläre Maßnahmen treffen muss. Auch im Jahr 2022 haben die Wähler wieder das Wort: Im Mai wird in Nordrhein-Westfalen gewählt – und es wird sich zeigen, ob es Kontinuität gibt oder ob es auch hier zu einem Machtwechsel kommt. Derzeit liegen die beiden großen Volksparteien gleichauf.

Manches wird auch davon abhängen, wie sich die Parteien in den nächsten Monaten positionieren. Denn auch auf der kommunalen Ebene hat die Landespolitik entscheidenden Einfluss. So werden die Bürger im Norden des Kreises Mettmann sicherlich genau hinschauen, wie sich die Parteien zu den dortigen Infrastrukturprojekten positionieren. Das fängt an bei der A 44, deren Lückenschluss zwischen Ratingen und Heiligenhaus einfach nicht vorankommt. Nur die Angerbachtalbrücke steht schon – allerdings ohne Anschluss, weder nach Osten noch nach Westen. Der seit langem ersehnte und versprochene finale Planfeststellungsbeschluss für den Streckenbau lässt noch immer auf sich warten.

Stühlerücken in den Staatskanzleien : So wird das Wahljahr 2022

Landespolitiker müssen zeigen, dass sie Infrastrukturprojekte ernst nehmen und in einem überschaubaren zeitlichen Rahmen abarbeiten. Dafür müssen die planungsrechtlichen Vorgaben so entschlackt werden, dass auch große Verkehrsprojekte in wenigen Jahren vollendet werden können und nicht erst in vielen Dekaden.